Untersuchungen für geplanten Radweg

Das Landratsamt Biberach plant den Bau eines Radwegs von Ahlen nach Rupertshofen entlang der K 7585. Der geplante Weg beginnt an der Einmündung der Kreisstraße in die B 312 und soll überwiegend im Bereich des Graswegs auf der östlichen Seite der Kreisstraße verlaufen. Im Bereich Rupertshofen verläuft der Radweg entlang des Biotops bis zur Zufahrt zum Sportplatz. Um ordnungsgemäß weiterplanen zu können, müssen auf verschiedenen Grundstücken voraussichtlich von Montag, 22., bis Freitag, 26. Juli, Baugrunduntersuchungen durchgeführt werden. Dazu hat das Straßenamt ein Ingenieurbüro beauftragt. Von den Erkundungen sind Grundstücke auf der östlichen Seite der Kreisstraße im Bereich der Gemarkungen Ahlen und Rupertshofen betroffen. Die Erkundungen finden nur außerhalb der bebauten Gebiete statt, betont das Landratsamt in einer Mitteilung.

Mögliche Schäden, die durch die Vorarbeiten entstehen könnten, müssen innerhalb von zwei Wochen beim Straßenamt angezeigt werden: Gunnar Volz, Telefon 07351/526831, oder per E-Mail gunnar.volz@biberach.de