Trimm-Dich-Fit in Attenweiler

Im vergangenen Jahr konnten leider viele Sportangebote des TSV Attenweiler nicht aufrechterhalten werden. Dennoch war es dem Verein wichtig, seinen Mitgliedern und allen Bewegungsfreudigen die Möglichkeit zur Bewegung zu bieten. In einer der zahlreichen Videokonferenzen ist die Idee zu einem Trimm-Dich-Pfad entstanden. Im besten Fall sollten allen Abteilungen davon profitieren – Kinderturnen, Freizeitsport und Fußball. Die Planungen konnten beginnen und recht schnell gab es einen Rundkurs von 3,5 km in und um Attenweiler, der alle vier Spielplätze des Ortes miteinander verband. Wer Lust hat länger zu Laufen kann diese Runde auch zu einem 5 km langen Rundkurs ausweiten.Im nächsten Schritt mussten die Stationen geplant werden. Üblicherweise gibt es bei Trimm-Dich-Pfaden technische Geräte. Um keine Probleme mit der Wartung beziehungsweise der Sicherheit zu bekommen, entschied sich der Verein für Fitnessübungen, die zum größten Teil ohne Hilfsmittel ausgeführt werden können. An manchen Stationen sollten vorhandene Bänke/Kletterleitern mit einbezogen werden.

Um die Stationen gleichmäßig entlang des Rundkurses zu verteilen, mussten sowohl die Gemeinde, als auch private Grundstückseigentümer um Erlaubnis gefragt werden. Diese waren dankenswerterweise sehr entgegenkommend und der Bauhof hat tatkräftig beim Installieren der Stationen geholfen.

Der Trimm-Dich-Pfad ist zu einer Zeit entstanden, als viele Menschen isoliert voneinander waren. Um trotzdem ein Gemeinschaftsgefühl zu erschaffen oder vielleicht auch einen sportlichen Anreiz, hat der Verein eine technische Besonderheit mit eingebaut. An jeder Fitnessstation gibt es einen QR-Code. Scannt man diesen an seiner ersten Station ein, wird eine Stoppuhr gestartet. Man kann beliebig viele Stationen absolvieren und bei seiner letzten Station den QR-Code erneut scannen. Die Zeit wird gestoppt, der Ausübende kann noch ein paar ergänzende Angaben machen und auf Wunsch seine Zeit auf der Finisher-Seite des TSV-Attenweiler veröffentlichen.

In Kürze: 3,5 km beziehungsweise 5 km Rundkurs, sechs Stationen mit je zwei Übungen, vier Spielplätze und eine Online Finisher-Liste. Möglicher Startpunkt: Sportheim TSV Attenweiler. Weitere Informationen: https://www.tsv-attenweiler.de/freizeit/trimm-dich-pfad/. Der TSV Attenweiler freut sich über viele Nutzer des Trimm-Dich-Pfades.