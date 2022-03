Strahlende Gesichter im Kindergarten Attenweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Donnerstag, den 17. März war es im Kindergarten Attenweiler bunt, fröhlich, lecker, ausgelassen und manchmal auch laut. Die Kinder des Kindergartens durften eine Faschingsparty feiern und das obwohl die Fastenzeit und die Vorbereitungen für die Frühlings- und Osterangebote begonnen haben.

Ursprünglich war diese Party natürlich schon früher geplant und hätte auch nicht nur an einem Tag stattgefunden. Kinderschminken, Kasperletheater, Spieleralley und Disco waren über eine komplette Woche geplant und auch vorbereitet. Nur, wie so oft, hat da das Corona-Virus anderes vorgehabt und die Planungen waren hinfällig. Die Kindergartenleitung, Eltern und auch die Erzieherinnen waren sich einig, dass man eine Alternative finden musste. Festgelegt hat man sich auf eine komprimierte Feier an einem Tag. So waren am Donnerstag viele Ritter, Piraten, Spidermen, als auch Prinzessinnen, Feen, Einhörner und Schmetterlinge unterwegs, haben getanzt, gelacht und gespielt. Beim Sackhüpfen, Dosenwerfen, Eierlauf, beim Kinderschminken oder im Kreativraum beim Basteln eines Konfetti-Krachers – überall waren zufriedene strahlende Gesichter zu sehen.

Die Eltern haben für das leibliche Wohl gesorgt und mit zahlreichen Lebensmittelspenden zu einem abwechslungsreichen und gesunden Buffet beigetragen, das sich die Kinder schmecken ließen. Damit die vielfältigen Angebote stattfinden konnten, hat auch der Elternbeirat die Erzieherinnen bei der Umsetzung unterstützt.

Es war zwar ein kurzer Fasching und zu einer untypischen Zeit, aber intensiv und schön. In den kommenden Tagen und Wochen liegt der Schwerpunkt nun auf dem Singen von Frühlingsliedern, Basteln von Dekoration und dem Besprechen der Ostergeschichte. Wir freuen uns darauf!