Stellmacher ist zurück bei Attenweiler

Robert Stellmacher ist als Trainer zum TSV Attenweiler zurückgekehrt. Beim Tabellensechsten der Fußball-Kreisliga B II löste er Interimscoach Stefan Buck ab.

Für Stellmacher ist es bereits das zweite Engagement als Trainer beim TSV in der laufenden Spielzeit. Zu Saisonbeginn hatte er die Nachfolge von Richard Boscher angetreten. Im September vergangenen Jahres erteilte ihm der Verein dann die Freigabe, um als Trainer beim Landesligisten SV Weingarten anzuheuern. Dort sollte Stellmacher übergangsweise als Übungsleiter bis zur Winterpause fungieren. Seine Tätigkeit endete im November jedoch vorzeitig, weil der abstiegsbedrohte SVW, aktuell Tabellenletzter, Thomas Gadeck als Trainer holte, um ein Zeichen an die Mannschaft im Abstiegskampf zu setzen.

„Als klar war, dass Robert Stellmacher wieder frei ist, sind wir auf ihn zugegangen. Wir sind uns schnell einig geworden“, sagt TSV-Abteilungsleiter Daniel Haller. Eine Rückkehr Stellmachers als Trainer hatte der 33-Jährige schon im September als Option genannt, falls es für diesen in Weingarten nicht weitergehen sollte. Klar war zu diesem Zeitpunkt bereits, dass Stefan Buck nur bis zur Winterpause zur Verfügung stehen würde. „Robert Stellmacher ist einfach die beste Lösung für uns als Trainer“, so Haller. „Es hat vor seinem Wechsel nach Weingarten schon super funktioniert. Jetzt hoffen wir, dass es so weitergehen wird.“ Der Verein und Stellmacher haben sich zunächst auf eine Zusammenarbeit bis zum Saisonende verständigt. „Wenn es weiter so gut läuft, dann soll er auch nächste Saison unser Trainer sein“, sagt der TSV-Abteilungsleiter.

Mit Stellmacher will der TSV die Saison im oberen Tabellendrittel abschließen. „Platz drei bis fünf ist das Ziel“, präzisiert Haller und fügt hinzu: „Platz eins und zwei sind schon weg. Es ist nur noch die Frage, ob Altheim/Schemmerberg oder Mittelbuch Meister wird.“ Attenweiler hat aktuell zehn Zähler Rückstand auf den Tabellendritten Schemmerhofen/Ingerkingen.

TSV verzeichnet drei Zugänge

In der Winterpause hatte der TSV, der am Mittwoch in die Vorbereitung gestartet ist, drei Zugänge zu verzeichnen: Avni Brahaj, Shaban Balaj (beide aus dem Kosovo) und Ardijan Mani (Italien). „Alle drei arbeiten bei einem örtlichen Bauunternehmen“, so Attenweilers Abteilungsleiter. Dort arbeite auch Berat Bejtullahu, der im Sommer vergangenen Jahres vom SV Alberweiler zum TSV gewechselt war, und so sei das Trio zum Verein gestoßen. „Mal schauen, wie sie einschlagen werden“, sagt Haller. Abgänge gab es keine.

Das erste Ligaspiel in diesem Jahr bestreitet Attenweiler am Sonntag, 18. März, beim SV Orsenhausen (Anstoß: 15 Uhr).