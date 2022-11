So hilft ein Pater Waisenkindern in Syrien

Der Krieg und das Leid in Syrien seien in Vergessenheit geraten, meint Pater Alfred Tönnis. Seit vielen Jahren setzt er sich bereits für Menschen im mittleren Osten ein. Auch jetzt ist er wieder dringend auf Spenden angewiesen.

Pater Alfred Tönnis will die Folgen der Energiekrise für die Menschen in Deutschland nicht kleinreden. Aber er sagt auch: „Wenn wir die Heizungen um zwei Grad herunter drehen müssen, ist das nichts im Vergleich zu dem, was die Menschen in Syrien durchmachen.“ Viele dort haben keine Heizungen, obwohl der Winter vor der Tür steht und es in vielen Landesteilen sehr kalt werden kann.

Schlimmste Hungerkrise

Hinzu kommt eine der schlimmsten Hungerkrisen seit Beginn des Krieges. Auch die Aufbauhilfe gerate ins Stocken, bemängelt der Pater. Ursprünglich wollte er ins Homs ein Krankenhaus sanieren (SZ berichtete). Doch zurzeit gebe es dafür kaum Geld aus Deutschland. Ein Großteil der Hilfsgelder auch von staatlicher Seite aus fließe aktuell in die Ukraine.

Pater Alfred Tönnis ist seit vergangenem Jahr Pfarrer der Seelsorgeeinheit Bussen. Der Oblatenpater engagiert sich aber auch weiterhin für die Stiftung „Heimat geben“, die ihren Sitz in Oggelsbeuren hat. Sein Ziel ist es, sowohl den Geflüchteten in Deutschland als auch den Menschen in ihren Heimatländern zu helfen. Dafür fliegt er regelmäßig nach Syrien, auch um zu überprüfen, ob die Spendengelder aus Deutschland an der richtigen Stelle ankommen.

Auftrag für Näherinnen

Mit Spenden der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freunde“ möchte er in diesem Jahr wieder ein Projekt unterstützen, das sich schon in den Jahren zuvor bewährt hat. In der syrischen Stadt Hama unterstützt der Pater wieder Frauen, zudem will er Waisenkinder in Homs mit Kleidung ausstatten.

Die Frauen in einer Näherei sollen damit beauftragt werden, Trainingsanzüge für Waisenkindern zu fertigen. Bezahlt werden sie aus Spendengeldern. Der Pater will dann persönlich die Kleidung zu den Waisenkindern bringen. „Somit können wir gleich an zwei Stellen helfen“, sagt er.

Wofür das Geld reichen soll

Etwa 350 Kinder sind offiziell im Waisenhaus in Homs registriert. Für 100 bis 150 Kinder, glaubt Alfred Tönnis, könnte das Geld reichen. Möglichst viele Waisen sollen wenigstens die dringend benötigte Kleidung erhalten, um für den Winter gerüstet zu sein.

Bereits für Februar oder März 2023 plant Alfred Tönnis eine Reise nach Syrien. Die Reisekosten bestreitet er vollständig aus seinen eigenen Mitteln und betont: „Alle Spenden fließen zu 100 Prozent an die Bedürftigen in Syrien.“ Durch die eigenen Kontrollen vor Ort könne er dies sicherstellen. Und der Pater will sich auch langfristig dafür einsetzen, dass der Aufbau in Syrien vorangeht und die Menschen dort irgendwann eine Zukunft haben. Auch damit sich weniger Menschen auf die gefährliche Flucht Richtung Europa machen müssen.