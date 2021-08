Sie vereinen 420 Jahre Blasmusik

Ehrungen sind nach den Worten von Michael Ziesel, Vorsitzender des Blasmusikkreisverbands Biberach, immer etwas Besonderes, doch in diesem Jahr nahm er beim Sommerfest des Kreisverbandsseniorenorchesters Biberach (KVSO) in Oggelsbeuren besonders hochkarätige Auszeichnungen vor.

Nicht nur, dass er verdiente Musikerinnen und Musiker für insgesamt 420 Jahre aktives Musizieren ehrte, viele zeichneten sich auch durch ein hohes und langjähriges, ehrenamtliches Engagement in ihren Musikvereinen aus. Dorothea Schramm aus Warthausen erhielt die Ehrennadel in Bronze für zehn Jahre aktive Tätigkeit beim Musikverein Mettenberg und seit 2018 beim KVSO Biberach. Die Ehrennadel in Gold mit Urkunde für 30 Jahre aktive Tätigkeit erhielt Günter Häring aus Laupheim, musikalisch aktiv bei der Stadtkapelle Laupheim und seit 2006 als Trompeter beim KVSO und zusätzlich noch bei der Altlaupheimer Blasmusik und der Musikgruppe Pro Heggbach.

Für 40 Jahre aktives Musizieren wurde Alwin Hagel aus Mettenberg mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet. Musikalisch aktiv war er immer wieder beim Musikverein Mettenberg und seit 2006 beim KVSO. Ehrenamtlich engagierte er sich als Jugendleiter und war 29 Jahre stellvertretender Dirigent. Auch bei den Uttenweiler Freizeitmusikanten und auf seinem Alphorn spielt er heute noch.

Für 50 Jahre aktives Musizieren wurde Klaus Geyer aus Biberach mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant“ und Ehrenbrief geehrt. Musikalisch bei der Kleinen Schützenmusik, beim Nachwuchsorchester und bei der Stadtkapelle Biberach, bei etlichen kleinen Besetzungen und seit 2017 als Trompeter. Beim KVSO engagierte er sich auch noch 23 Jahre im Ausschuss der Stadtkapelle.

„Ein Leben für die Musik“ könnte man die Vita von Walter Schiele aus Ochsenhausen überschreiben. Er erhielt aus den Händen von Michael Ziesel die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 50 Jahre aktive Tätigkeit und zusätzlich noch die Fördermedaille für ehrenamtliches Engagement. Als Musiker war er mit seinem Bariton in ganz Baden- Württemberg unterwegs, so in den Musikvereinen Rottum, Bad Waldsee, Bergatreute, Rietheim-Weilheim, Ochsenhausen und als Gründungsmitglied seit 2006 beim KVSO, wo er auch EDV- und Datenschutz-beauftragter ist.

Bei verschiedenen Vereinen war auch sein ehrenamtliches Engagement gefragt, so war er dort Schriftführer, Kassier und auch Vorsitzender. Beim Blasmusikkreisverband war er elf Jahre als stellvertretender Vorsitzender für die Finanzen zuständig und im Blasmusikverband Baden-Württemberg ist er seit Jahren im Präsidium als Vorsitzender des Fachbereichs Finanzen.

Für 60 Jahre aktives Musizieren wurde Josef Fiesel aus Betzenweiler mit der Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief ausgezeichnet. Er musizierte auf seinem Flügelhorn 45 Jahre beim Musikverein Betzenweiler und als Gründungsmitglied seit 2006 beim KVSO und auch noch bei den Trausberg-Musikanten. 14 Jahre war er stellvertretender Vorsitzender für den Bereich West im Kreisverband. Auch für 60 Jahre aktive Tätigkeit wurde Paul Härle aus Oggelsbeuren ausgezeichnet. Er musizierte mit seinem Bariton beim Musikverein Oggelsbeuren und war auch 30 Jahre dessen Dirigent, seit 2018 im KVSO. Auch ist er Ausbilder und Ehrenmitglied in seinem Heimatverein. Bruno Ruf aus Mietingen wurde ebenfalls für sein 60-jähriges Musizieren auf seinem Tenorhorn beim Musikverein Mietingen und auch beim KVSO geehrt.

Gerhard Rundel aus Unteressendorf ist ebenfalls seit 60 Jahre aktiv und erhielt die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief. Er musizierte in seinem Heimatverein, war schon stellvertretender Vorsitzender und 30 Jahre bis 2008 dessen Dirigent, wodurch er an vier Kreismusikfesten dabei und für die Wertungsspiele verantwortlich war. Seit 2009 spielt er Klarinette im KVSO. Ehrenamtlich ist er auch noch EDV- Sachkundiger in seinem Heimatverein und seit 2014 als Medienreferent im Kreisverband aktiv.