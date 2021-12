Schnelles Internet für Rupertshofen: Gebäude erhalten Glasfaseranschlüsse

Rupertshofen bekommt Zugang zum schnellen Internet. An der zentralen Glasfaserverteilstation in der Willenhofer Straße haben am Mittwoch Attenweilers Bürgermeister Roland Grootherder und Ortsvorsteher Wunibald Liebhart mit Vertretern der Netze BW den offiziellen Startschuss für den Aufbau eines Glasfasernetzes gegeben. Das soll bald schon nahezu im gesamten Ortsteil zur Verfügung stehen.

„Unser Ziel ist es, allen Bürgerinnen und Bürgern in unserer Gemeinde flächendeckend einen leistungsfähigen Internetanschluss mit hoher Übertragungsrate zu ermöglichen. Das ist für viele Bereiche des modernen Lebens unabdingbar, und wir machen Attenweiler mitsamt seinen Ortsteilen damit noch ein Stück attraktiver“, erklärten Bürgermeister Grootherder und Ortsvorsteher Liebhart. Insgesamt 75 Gebäude werden in den kommenden Wochen an das Breitbandnetz angeschlossen. Mit dem Glasfaseranschluss bis in das Gebäude stehen den Hauseigentümern Bandbreiten bis zu 500 Mbit zur Verfügung.

Die feinen Glasfasern werden unter Druckluft in die größtenteils schon im Boden liegenden Leerrohre geblasen, die zuvor im Zuge von Gasleitungsarbeiten bereits mit verlegt worden waren. Da die Straße für diese Maßnahme nicht erneut aufgegraben werden muss, können die Glasfaserarbeiten weitestgehend ohne größere Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs durchgeführt werden. Beim Anschluss ihres Hauses an das Gasnetz hatte ein Großteil der Grundstücksbesitzer – vorbereitend schon für den Glasfasereinzug – gleich auch ein Leerrohr bis in das Gebäude legen lassen. Einige Anwohner haben sich erst nach Abschluss der Gasleitungsarbeiten dazu entschlossen, weshalb die Gemeinde jetzt noch an einigen Stellen zusätzlich Leerrohre auf die betreffenden Grundstücke verlegen lässt. Zu diesem Zweck sind vereinzelt Tiefbauarbeiten auch auf öffentlichem Grund – im Straßenbereich – notwendig.

Für die Glasfaserarbeiten hat die Gemeinde Attenweiler die Netze BW beauftragt, deren Dienstleister Kellner Telecom bereits mit der Umsetzung begonnen hat. Geplant ist, dass die Arbeiten bis zum zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sind. Natürlich muss das Wetter entsprechend mitspielen. Anschließend wird das funktionsfähige FTTB-Netz an den Betreiber, die NetCom BW, übergeben.