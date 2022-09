Schnelleres Internet für Rupertshofen

Den Bewohnern in Attenweiler-Rupertshofen steht seit wenigen Wochen ein deutlich schnellerer Zugang zum Internet zur Verfügung. Dies teilt das Unternehmen NetCom BW GmbH mit. Grund hierfür sei das Ende des kommunalen Ausbaus der örtlichen Breitbandinfrastruktur. Im Zuge des Vorhabens, dessen Umsetzung im November 2021 gestartet worden war, wurden rund 70 Haushalte des Teilorts direkt an das Glasfasernetz der NetCom BW angebunden. Nachdem die EnBW-Tochter als künftiger Netzbetreiber die neugebaute Infrastruktur bereits im August in Betrieb genommen hatte, folgte kürzlich auch deren offizielle Einweihung.

Zu diesem Anlass hatte Attenweilers Bürgermeister Roland Grootherder Vertreter der Ausbaupartner zum gemeinsamen Startschuss nach Rupertshofen eingeladen. Dem folgten unter anderem Alex Nemtschuk, Account Manager der NetCom BW, Julia Brunner, Projektleiterin der Netze BW, Joachim Heppner, Kommunalberater der Netze BW, Robin Menholz, kaufmännischer Mitarbeiter Komm.Pakt.Net KAöR, sowie Ortsvorsteher Wunnibald Liebhart. In einer kurzen Ansprache freute sich Grootherder über den erfolgreichen Abschluss des Projekts und betonte dessen Bedeutung für seine Gemeinde: „Gesellschaftliche Teilhabe – egal ob im privaten oder im beruflichen Umfeld – setzt schnellen Zugang zum Internet heute immer stärker voraus. Kaum ein Lebensbereich wurde in den vergangenen Jahren von der Digitalisierung ‚verschont‘ und noch ist dieser Prozess nicht am Ende angekommen. Aus diesem Grund freut mich die heutige Inbetriebnahme des Glasfasernetzes in Rupertshofen besonders. Gemeinsam mit unseren Partnern haben wir die infrastrukturellen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Bürgerinnen und Bürger hier vor Ort auch in Zukunft Teil dieser Entwicklungen sein können und auf lange Sicht bestmöglich versorgt sind.“

Mit einem gemeinsamen Druck auf den NetCom-BW-Buzzer gaben die Anwesenden anschließend das Startsignal für das modernisierte Breitbandnetz.

Um die Anwohner in Rupertshofen über die nun verfügbaren Produkte und Angebote zu informieren, lädt die NetCom BW zu einer Vor-Ort-Beratungsveranstaltung am Dienstag, 27.09.2022, im Bürgerhaus Rupertshofen (Hauptstr. 22). Beginn ist um 14 Uhr (Ende: 18 Uhr). Um eine vorherige Anmeldung beim örtlichen Vertriebspartner des Unternehmens, Hannes Müller, Telefon 0151 / 44 28 22 17, E-Mail hannes.mueller@netcom-bw.de, gebeten.