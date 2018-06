Schmutzwasser wird teurer, Niederschlagswasser billiger

In der Gemeinde Attenweiler bleiben die Wassergebühren 2016 unverändert. Bei der Abwasserbeseitigung müssen Bürger und Betriebe nächstes Jahr fürs Schmutzwasser neun Cent mehr pro Kubikmeter (m³) bezahlen als bisher, dafür fürs Niederschlagswasser zehn Cent pro Quadratmeter (m²) Dachfläche weniger.

Wie sich dies für den Einzelnen auswirkt, hängt vom Verbrauch und der Gebäudegröße ab. Kämmerer Stefan Echteler gab im Gemeinderat die Einschätzung ab, dass sich für einen Durchschnittshaushalt das Plus beim Schmutzwasser und das Minus beim Niederschlagswasser in etwa die Waage halten.

Das Schmutzwasser wird in aller Regel nach dem Trinkwasserverbrauch abgerechnet und Echteler unterstellte in seiner Beispielrechnung einen Jahresverbrauch von 100 m³, was eine Mehrbelastung von neun Euro pro Jahr mit sich brächte; dem stehe bei einer bei einer Dachfläche von 100 m² eine Entlastung von zehn Euro jährlich beim Niederschlagswasser gegenüber. Wer mehr Schmutzwasser hat, bekommt künftig wohl eine etwas höhere Rechnung als bisher. Andere wie Bauernhöfe mit großen Dachflächen oder zum Beispiel Betriebe werden tendenziell entlastet.

Jährliche Kalkulation soll Gebührensprünge vermeiden

Echteler erläuterte, dass die Gemeinde die Gebühren jedes Jahr neu kalkuliere, „damit wir nicht über die Jahre Defizite aufbauen und dann vielleicht auf einen Schlag stark erhöhen müssen“. Die Gebühren werden so berechnet, dass sie die voraussichtlichen Kosten decken. Da dies im Voraus nur geschätzt werden kann, müssen Fehlbeträge oder Überschüsse in mit den Kalkulationen für die Folgejahre wieder ausgeglichen werden. Die jährliche Kalkulation soll Gebührensprünge glätten.

Dass es beim Abwasser dennoch Bewegung gibt, erklärte Echteler mit Besonderheiten. So habe das Land beschlossen, dass die Gemeinden ihre Kanäle beschleunigt untersuchen müssten. Das werde die Gemeinde 48000 Euro kosten und würde für sich genommen ein Plus von elf Cent pro m³ bedeuten, begründete er das Plus beim Schmutzwasser.

Viele Regenwasserkanäle seien 1965 errichtet worden und die damaligen Investitionen nun abgeschrieben. „Das ist der Hauptgrund, dass die Niederschlagsgebühr jetzt auf einen Schlag um zehn Cent runterdonnert“, sagte Echteler und fügte hinzu: „Wollen wir hoffen, dass die Kanäle noch lange halten.“

Attenweiler hat vergleichsweise hohe Gebühren und Grundgebühren. Dies liegt an der Siedlungsstruktur: Vergleichsweise wenige Verbraucher, die auf mehrere Weiler verstreut leben, müssen sich die hohen Fixkosten für das lange Leitungsnetz teilen.