Sämtliche Klischees auf den Kopf gestellt

Wenn ein neuer Nachtclub die alte Dorfharmonie zu stören droht, ist das ein verheißungsvoller Theaterstoff und der Titel „Moral ist, wenn man’s trotzdem macht“ weckt hohe Erwartungen. Wer am Samstag der Premiere der Theatergruppe Attenweiler beiwohnte, wurde nicht enttäuscht, denn die Laienschauspieler waren in Topform.

Sie hauchten den Figuren spritziges Leben ein. Da ist Simon Pfarr als Nachtclub-Benno, der vom netten Verlobten zum schnöden Macho mutiert und randvoll mit frauenfeindlichen Sprüchen ist. Seine Verlobte Sabine wird von Viola Pfarr dargestellt. Sie wendet sich immer mehr von Benno ab und wird immer zurückhaltender und braver. Am Ende hält sie ihrer Familie eine flammende Moralpredigt und stellt alle „in den Senkel“.

Helga und Georg sind ein in die Jahre gekommenes Ehepaar, das die eigene Langeweile gerne gegen mehr eheliche Abwechslung eintauschen würde. Katja Haller und Niklas Schwenning sind zwar noch nicht alt genug für solch eine resignierte Rolle, dennoch gelingt es ihnen sehr gut, das Öde und vor allem das schwelgerische Träumen darzustellen.

Carina Seifried und Andy Haller schlüpfen in die Rollen von Frieda und Sepp. Ihnen sind die Sympathien sicher, weil sie sämtliche Klischees auf den Kopf stellen. Und dann sind da noch Erna und Karl, die schillerndsten Charaktere und heimlichen Hauptrollen. Moritz Lutz spielt in herrlicher Gemütsruhe den treudoofen Knecht, der in der Wut seinen wahren Mut zeigt. Die wahre, geliebte und umjubelte Heldin des Stücks aber ist Erna und Renate Gerster haucht ihr so viel frische Frechheit und Bauernschläue ein, dass die Lachtränen kullern. Gelacht wird ob der komödiantischen Fulminanz gerne und viel. Heiter und befreit, spöttisch und ertappt.

Und wenn bei all den Derb- und Bosheiten nicht die unerfüllte Sehnsucht nach Zärtlichkeit und Liebe zwischen den Zeilen gelauert hätte, wäre auch mancher Schenkelklopfer dabei gewesen. So aber schaute immer der moralische Titel um die Ecke und dem Zuschauer wurde klammheimlich die Frage „Wie hab ich es eigentlich mit Moral und Doppelmoral?“ untergeschoben.

Voyeuristischer Reiz

Der größte Reiz des Bauerntheaters liegt nicht nur im politisch Unkorrekten oder im urwüchsigen Dialekt. Vor allem ist es der voyeuristische Reiz, ungestört den Nachbarn oder Kollegen im Rampenlicht beobachten zu können. Es ist toll, wenn die Spieler in Rollen schlüpfen, die uns selbst verwehrt bleiben. Wenn man zuschaut, wie der sonst so beherrschte Nachbar aus der Haut fährt, wie der Mann seine Frau anschreit oder die Kollegin auf dem Tisch tanzt und eindeutige Witze reißt – all das ist prickelnd. Da steckt auch die Sehnsucht drin, selbst aus sich herausgehen zu dürfen – vor allem wenn es wie hier in Attenweiler um den Umgang mit einem „schlüpfrigen“ Thema geht. Regisseur Klaus Lott und seine Truppe haben das alles perfekt verpackt und bescheren so unbeschwerte Wochenendunterhaltung.