Rief besucht Attenweiler

Der Biberacher Wahlkreisabgeordnete Josef Rief (CDU) hat den Bürgermeister Roland Grootherder in Attenweiler getroffen. In der Gemeinde stehen verschiedene Projekte an, weswegen die beiden Politiker über die Sanierung des Rathauses, die beiden neuen Baugebiete, den Ausbau des Fernwärmenetzes, Photovoltaik auf Ackerflächen, die Personalentwicklung in der Gemeindeverwaltung und über den Kindergarten sprachen. „Mit 124 000 Euro unterstützte der Bund hier den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze“, freute sich Rief.

Der russische Angriffskrieg in der Ukraine sorgt auch in Attenweiler zu einem Zuzug von Vertriebenen. Diesbezüglich ist die Gemeinde in einem engen Austausch mit dem Landratsamt. Der Bürgermeister informierte den Abgeordneten laut Pressemitteilung darüber hinaus auch über die kommunalpolitische Geschichte der Gemeinde und seinen beruflichen Werdegang. Er sei sehr glücklich in Attenweiler und resümierte: „Ich liebe meine Gemeinde.“