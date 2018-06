Rekordverdächtiger Haushalt 2017

Der Attenweiler Gemeinderat hat dem Ergebnis der Haushaltsrechnung 2017 einstimmig zugestimmt. Wie Kämmerin Magda Fechter darlegte, sei das Ergebnis des vergangenen Jahres ist rekordverdächtig mit einem Volumen von knapp 6,3 Millionen Euro. Vom Verwaltungshaushalt konnten rund 1,1 Millionen Euro dem Vermögenshaushalt zugeführt werden, das sind rund doppelt soviel wie ursprünglich geplant (506 700 Euro). Außerdem konnten 1,3 Millionen Euro der Rücklage zugeführt werden, so dass der Stand der Rücklage am Jahresende etwa 2,3 Millionen Euro betrug. Das Ergebnis liege an den höheren Zuweisungen und an der Auflösung von Haushaltsresten, sei aber auch der Tatsache geschuldet, dass sich große Maßnahmen wie der Breitbandausbau und die Gewerbeerschließung in Oggelsbeuren verschieben.