Rat spricht über Bürgermeisterwahl

Der Attenweiler Gemeinderat soll in der Sitzung am Mittwoch, 3. Juni, den Termin für die Bürgermeisterwahl 2020 und den Text der Stellenausschreibung festlegen. Beginn ist um 20 Uhr in der Halle in Attenweiler.

Die Sitzung beginnt mit einer Bürgerfragestunde. Weiter Themen auf der Tagesordnung sind die Bebauungspläne Unterer Weiher II (Vorstellung neue Planung und weiteres Vorgehen) sowie Häldele III (Abwägung der Stellungnahmen und eventuelle Satzungsbeschluss sowie Vergabe der weiteren Erschließungsarbeiten), der Vertrag für die Fachkraft Wasser, die Vergabe von Arbeiten für die Kanalsanierung, der Einlauf in Rupertshofen sowie die Beschaffung eines Rasentraktors.

Zu den weiteren Themen gehören unter anderem die Auswirkungen von Corona auf die Kindergartengebühren und das weitere Vorgehen bei diesem Thema, sowie Verschiedenes.