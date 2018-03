Räte vergeben Planungen für Kindergarten Rupertshofen

Um den künftigen Bedarf für Krippenplätze und die Ganztagesbetreuung zu decken, ist der Ausbau des bestehenden Kindergartens in Rupertshofen geplant. Einstimmig haben die Räte in der vergangenen Sitzung im Attenweiler Gemeinderat für die Planungsvergabe an das Büro Tress aus Baltringen votiert.

Der Kindergarten in Attenweiler werde sehr gut angenommen und sei voll belegt, berichtete Bürgermeisterin Monika Brobeil. Und: „Es gibt keine Warteliste, aber auch keine Reserveplätze“, wenn zum Beispiel eine Familie zuziehe. In Rupertshofen seien teilweise noch Plätze frei, eine Regelbetreuung werde dort ohne Mittagessen angeboten. „Aufgrund der stabilen Geburtenzahlen und den neuen Baugebieten“, sei zukünftig mit einem weiteren Bedarf von Krippen- und Kindergartenplätzen zu rechnen, so das Gemeindeoberhaupt. Und: „Um diesen Bedarf zu decken, wäre zu überlegen, den Rupertshofener Kindergarten für ein Ganztagesangebot mit Krippe auszubauen.“

Kosten von 10 000 Euro

Um die Möglichkeiten am Standort und die Kosten dazu zu ermitteln, sollte ein Büro mit der Planung beauftragt werden, schrieb die Attenweiler Verwaltung und hat das Büro Tress in Baltringen vorgeschlagen.

Mit dieser ersten Vorplanung müssten wir mit Kosten von etwa 10000 Euro rechnen“, schätze Bürgermeisterin Brobeil. Nach kurzer Diskussion des Gremiums gab der Rat dem Vorschlag der Verwaltung eine einstimmige Zustimmung.