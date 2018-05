Preise für Breitbandausbau höher als gedacht

Der Gemeinderat Attenweiler hat die Kosten für den Breitband-Hausanschlüsse in den Weilern festgesetzt.

Bürgermeisterin Monika Brobeil hat in der Ratssitzung am Mittwochabend zunächst den weiteren Ausbau in der Gemeinde erläutert. Demnach sollen in den Ortschaften Attenweiler, Rupertshofen und Oggelsbeuren das Breitband nur im Fiber-to-the-Curbe-Verfahren (FFTC) ausgebaut werden, das heißt dass das Glasfaserrohr bis zu den Verteilerkästen ausgebaut wird.

In den Weilern, die durch diesen Ausbau keinen Vorteil hätten, werden dagegen die Grundstücke direkt mit dem Kabel angefahren. Auf den privaten Grundstücken sei dann jedoch der Eigentümer zuständig, betonte Bürgermeisterin Brobeil. Daher müsse mit den Eigentümern in den Weilern ein entsprechender Vertrag geschlossen werden. Hierfür werde ein bestehendes Vertragsmuster der Komm-Pakt-Net genutzt. Der Beginn der Verlegung soll bereits kommende Woche beginnen, daher würden die Verträge schnellstmöglich versandt.

Wie bereits im vergangenen Jahr mit den Eigentümern besprochen, werde für die ersten zehn Meter eine Pauschale berechnet. Jeder weitere Meter wird separat abgerechnet. Eigenleistungen seien möglich.

Der Gemeinderat hat beschlossen die Kostenpauschale einschließlich Material für die ersten zehn Meter in Höhe von 1500 Euro und die Richtwerte pro weiterem Meter bei Asphalt auf 115 Euro pro Meter, bei Pflaster auf 130 Euro bei unbefestigtem Grund auf 50 Meter festzulegen, hinzu kommen Kosten für das Material. „Wir sind insgesamt von günstigeren Preisen ausgegangen“, erklärte Brobeil, „aber Fakt ist numal, dass die Preise sich erhöht haben“. Der Grund dafür seien die steigenden Preise und die hohe Auslastung der Baubranche.