Patrozinium in St. Johannes Baptist Oggelsbeuren

Am Sonntag, 26. Juni, wurde in der Kirchengemeinde Oggelsbeuren das Patrozinium gefeiert. Der Gottesdienst konnte witterungsbedingt draußen bei der Kirche mit Pfarrer Beda Hammer zelebriert werden. Der Kirchenchor umrahmte den Gottesdienst feierlich unter der Leitung von Frau Bammert. Mit dem Patrozinium gedenken wir des Patrons unserer Kirchengemeinde des Hl. Johannes des Täufers. Im Anschluss an den Gottesdienst wurde das Johannisfeuer gesegnet und entzündet. Die Minis luden bei Wurst und Getränken zum Verweilen ein. Ein herzliches Vergelt´s Gott allen, die gekommen sind und zum Gelingen dieses Festes beigetragen haben, vor allem Paul Härle für das Aufstellen des Johannisfeuers und den Minis für die Bewirtung.