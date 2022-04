Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Woche lang wurde fast täglich auf verschiedene Wetterapps geschaut. Wie wird wohl das Wetter am Palmsonntag werden? Zwischen 10:30 und 12:30 war es glücklicherweise gut, so dass das diesjährige Osterhasenturnen des TSV Attenweiler auf dem Sportplatz in Attenweiler stattfinden konnte. Der Osterhase höchstpersönlich kam zu Besuch und hat den Kindern beim Schubkarrenrennen, Sackhüpfen und Eierlauf zugeschaut und angefeuert. Als die 90 anwesenden Kinder ihre Stationen absolviert hatten, haben sie vom Osterhasen ein Hefehasen und ein Osterei überreicht bekommen. Die Eltern, Großeltern und sonstige Zuschauer konnten sich währenddessen mit Kaffee, Kuchen und weiteren Getränken versorgen.

Auf Grund von Quarantänebestimmungen konnten ca. 20 Kinder des TSV Attenweiler nicht auf den Sportplatz kommen. Diesen Kindern hat der Osterhase eine kleine Überraschung direkt vor die Haustüre gebracht.

Der TSV Attenweiler bedankt sich bei allen Teilnehmern, Begleitern, Helfern und Unterstützern, die zum Gelingen der Veranstaltung beigetragen haben. Es war ein sehr gelungener Vormittag und schon jetzt wird gehofft, dass das Wetter am Palmsonntag 2023 wieder so wunderbar mitspielt.