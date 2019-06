Oggelsbeuren kämpft um den Aufstieg

Die Fußballer der SGM Attenweiler/Oggelsbeuren bestreiten am Freitag, 14. Juni, 18 Uhr, in Bronnen bei Laupheim ihr Relegationsspiel gegen den SV Dettingen/Iller II. In der Fußball-Kreisliga B2 im Bezirk Riß musste die erst 2018 gegründete SGM dem SV Ellwangen den Vortritt lassen, hatte in der Schlussabrechnung aber nur zwei Punkte weniger als der Meister. Die Torbilanz der SGM (91:18) war sogar besser als die des Tabellenersten. Der SV Dettingen II beendete die Kreisliga-A1-Runde als Tabellendrittletzter und spielt nun in der Relegation um den Verbleib in der Liga. „Wenn man es in 28 Spielen nicht schafft, sich vom Tabellenende zu entfernen, muss man halt noch so ein Spiel bestreiten“, sagt SVD-Trainer Bernd Brader. Einen Favoriten sieht Brader in der Relegation nicht – genausowenig wie SGM-Trainer Robert Stellmache, der aber optimistisch ist: „Ich bin zuversichtlich, dass wir das Relegationsspiel gewinnen.“. Nur die Nerven müsse sein junges Team in den Griff bekommen. Stellmacher: „In den entscheidenden Spielen in der Saison haben wir Punkte liegenlassen. Sonst wären wir direkt aufgestiegen.“ Für die neue SGM war aber schon der zweite Platz in der Kreisliga B ein Erfolg, der mit dem Aufstieg vergoldet würde. Attenweiler wie auch Oggelsbeuren bestritten in der Vergangenheit schon Relegationsspiele – mit positivem und negativem Ausgang. 2018 stieg der damals noch im Bezirk Donau spielende SV Oggelsbeuren aus der Kreisliga A ab, nachdem er im Relegationsspiel dem TSV Rißtissen unterlegen war. Danach schloss er sich mit dem TSV Attenweiler zur Spielgemeinschaft zusammen und wechselte in den Bezirk Riß.