Mehr als 130 Kinder beim Attenweiler Ferienlager

Mehr als 130 Kinder haben dieses Jahr beim Attenweiler Kinderferienlager Schachencamp teilgenommen. Dieses fand zum 15. Mal statt. Die Kinder, die in insgesamt zwölf Gruppen eingeteilt waren, hatten bei den vielen Spiel- und Bastelmöglichkeiten großen Spaß. Auch bei den Ausflügen in die nähere Umgebung war ständig etwas los. Aufgrund des 15. Geburtstags des Ferienlagers erhielten alle Kinder ein T-Shirt und eine Sonnenbrille. Bei den Spielmöglichkeiten, dem feuerroten Spielmobil, den Bubble Balls oder der Bierkisten-Rutsche konnten sich alle nach Herzenslust austoben. Besonderen Anklang fanden auch dieses Jahr wieder der Kinoabend und die Disconacht. Am Samstag Nachmittag ging das Ferienlager mit einer Abschlussveranstaltung zusammen mit den Eltern und Freunde für alle glücklich zu Ende. Foto: Privat