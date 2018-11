Martinus-Medaille für langjährige Kirchendiener

Richard Boscher ist mit der Martinus-Medaille des Dekanats Biberach durch Pater Georg geehrt worden, als Dank für seinen 32-jährigen Dienst in der Kirchengemeinde.

Boscher ist seit 1986 Kirchengemeinderat in St. Blasius Attenweiler. Seit 1987 hat er das Amt des Zweiten Vorsitzenden der Seelsorgeeinheit inne. Von 2000 bis 2005 war er Mitglied im Dekanatsrat und im Geschäftsführenden Ausschuss Biberach. In seine Zeit fallen die Planung und der Bau des Hauses der Katholischen Kirche in Biberach.

Bei Beerdigungen übernahm er zudem den Dienst auf dem Friedhof. Er regelte auch die baulichen Maßnahmen wie den Anbau der Sakristei, Renovation von Kirche, Gemeindehaus und Pfarrhaus. Im liturgischen Bereich ist er seit vielen Jahren als Lektor, Kommunionshelfer und Wort-Gottes-Feier-Leiter tätig. Boscher ist seit Beginn der Bildung der Seelsorgeeinheit Zweiter Vorsitzender des Gemeinsamen Ausschusses der Seelsorgeeinheit Ulrika Nisch.

Auch der Warthauser Karl-Heinz Schoch ist mit der Martinus-Medaille geehrt worden. Der 77-Jährige ist seit Jahrzehnten in der kirchlichen Sozialarbeit engagiert. Aktiv wirkte er am Aufbau der Gruppen der Christlichen Arbeiterjugend (CAJ) in Warthausen und Biberach mit. Zwischen 1973 und 1976 war er in der Diözesan-Leitung der CAJ im Einsatz. In Biberach baute er zusammen mit zahlreichen Ehrenamtlichen eine Beratungsstelle für Arbeitslose auf. Er wirkte darüber hinaus regelmäßig bei den Adventsfeiern für Obdachlose und Langzeitarbeitslose mit.