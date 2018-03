Müller übernimmt Attenweiler Hauptamt

Der Tiefenbacher Bürgermeister Helmut Müller tritt am 1. Mai 2018 die Leitung des Hauptamts der Gemeinde Attenweiler an. Der Gemeinderat wählte ihn in der nichtöffentlichen Sitzung am Mittwoch, dies hat Bürgermeisterin Brobeil in der anschließenden öffentlichen Sitzung bekannt gegeben. Bisher gab es beim Bürgermeisteramt Attenweiler keine Hauptamtsleiterstelle. Auf Beschluss des Rates war das Amt des Hauptamtsleiters als 50-Prozent-Stelle ausgeschrieben worden.

Helmut Müller ist seit 16 Jahren ehrenamtlicher Bürgermeister der Federseegemeinde Tiefenbach und wurde bei der Bürgermeisterwahl 2017 mit 72 Prozent in eine dritte Amtsperiode gewählt. Seit Mai 2011 ist er Hauptamtsleiter und Standesbeamter bei der Stadt Bad Buchau. Er ist außerdem Vorsitzender des Wasserversorgungszweckverbandes Ahlenbrunnengruppe.

Für die neu geschaffene Hauptamtsleiterstelle muss ein Büro eingerichtet werden. Die Kosten für die Einrichtung des Büros mit Bodenbeläge, Büroausstattung und EDV beliefen sich auf rund 12 000 Euro, prognostizierte Bürgermeisterin Brobeil. Einstimmig genehmigte der Gemeinderat diese Ausgaben.