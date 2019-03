Langjährige Mitglieder geehrt

Gleich mehrere Aktive der Theatergruppe Attenweiler sind am Sonntagabend für ihr langjähriges Engagement im schwäbisch-mundartlichen Theater ausgezeichnet worden. Die Ehrungen nahm Roland Röller vom Landesverband Amateurtheater Baden-Württemberg vor, der selbst in der Theatergruppe Emerkingen aktiv ist. Daniela Bauser, Andreas Motzet und Friedrich Paal (nicht im Bild) erhielten jeweils die Ehrennadel in Silber des Landesverbands für 20 Jahre aktive Mitgliedschaft. Lisa Haberstroh und Viola Schwenning (nicht im Bild) dürfen sich jeweils über die Ehrennadel in Bronze für ihre zehnjährige Mitgliedschaft freuen. Klaus Lott, Gründer und Regisseur der Theatergruppe Attenweiler wurde für seine 25 jährige Theaterarbeit durch den Bund Deutscher Amateurtheater mit der Ehrennadel in Silber ausgezeichnet.