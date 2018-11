Die Kinderturnabteilung des TSV Attenweiler hat sich an der „Offensive Kinderturnen“ des Deutschen Turner-Bundes beteiligt. Für alle Kinder war das Motto an diesem Tag, Spaß und Freude an der Bewegung zu haben und die Vielfalt des Kinderturnens auszuprobieren.

Vormittags wurde in Kooperation mit der Grundschule für die Schüler der Klasse 1 bis 4 ein Turni-Run angeboten. Alle Schüler absolvierten einen Hindernisparcours. Sie sprangen von Ring zu Ring, krochen durch Kastenteile und über Stepper drüber, überwanden die Sprossenwand. Die strahlenden 69 Kinder meisterten alle erfolgreich den Parcours und erhielten im Anschluss vom Maskottchen des Schwäbischen Turnerbunds, dem „Turni“ eine Urkunde. Nachmittags wurde für Kinder im Alter von drei bis sieben Jahren das Kinderturnabzeichen angeboten. Nach einem gemeinsamen Aufwärmen wurden die Kinder vom Turni-Maskottchen überrascht und durften sich im Anschluss an verschiedenen Stationen ausprobieren. Die Kids turnten am Barren, balancierten über Bänke, warfen Sandsäckchen in Reifen und durchliefen einen Barfuß-Parcours. Im Anschluss erhielten sie das „Kinderturnabzeichen für alle“ von dem Turni-Maskottchen, das auch den ganzen Nachmittag von den Kids in Beschlag genommen wurde. Auch Jugendpräsident des Turngau Oberschwaben, Winfried Hugger, besuchte die Veranstaltung und freute sich über die Jugendarbeit des TSV Attenweiler.