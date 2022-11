Katholische Kirchengemeinde Oggelsbeuren ehrt Birgit Bammert

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, 20. November, wurde Frau Birgit Bammert für 30 Jahre Dirigentendienst geehrt. Pfarrer Hammer und Karl-Josef Maigler, gewählter Vorsitzender KGR, überbrachten ihr die Glückwünsche des Cäcilienverbandes und sprachen im Namen der Kirchengemeinde würdigende Dankesworte für ihren langjährigen Dienst als Dirigentin des Kirchenchores. „Was wäre der Gottesdienst ohne Musik und Gesang?“. Um in anderer Form die Kirchenmusik wieder mit Leben zu füllen und neu klingen zu lassen, warb Frau Bammert für das Chorprojekt, das am Donnerstag, 1. Dezember, startet. Wer gerne mitmachen möchte, ist recht herzlich willkommen.