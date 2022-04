Jahreshauptversammlung VdK Ortsverband AAA

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Jahreshauptversammlung des VdK Ortsverbandes Attenweiler, Aßmannshardt, Alberweiler fand nach 2019 am 26. März im Gasthaus Krone in Attenweiler statt.

Wie wir alle wissen und erlebten, durften viele Kontakte wegen der Corona–Pandemie in den letzten beiden Jahren nicht stattfinden.Der Vorsitzende Klaus Lott freute sich die Mitglieder und Freunde des VdK-Ortsverbandes Attenweiler, Aßmannshardt und Alberweiler in Präsenz begrüßen zu dürfen. Begrüßen konnte er auch den Bürgermeister, Herrn Grodherder aus Attenweiler. Zwei Jahre ohne Veranstaltung bedeutete kurze Tätigkeitsberichte. Im Gegenzug dazu konnte der Kassier ,Helmut Stebner, als positive Information einen Überschuss in der Kasse bekannt geben. Die Revisoren bescheinigten eine übersichtliche und ordentliche Kassenführung und empfahlen die Entlastung.

Lang war traurigerweise die Liste der verstorbenen Mitglieder. Das Gedenken an die verstorbenen Mitglieder und aller Opfer aus Kriegen und Katastrophen ist Bestandteil jeder Mitgliederversammlung des VdK. Ende Februar hat Russland Krieg gegen die Ukraine begonnen. Krieg in Europa – auch dieser Krieg wird am Ende nur wieder Leid und Not mit sich bringen. Um genau diese Not zu lindern, wurde vor über 70 Jahren der Sozialverband VdK nach dem Ende des 2.Weltkrieges gegründet. Die damaligen Ziele – Einsatz für die Sicherung des Friedens und stark machen für ein freiheitliches und sozial gerechtes Europa – sind auch heute noch in der Satzung des VdK verankert.

Helmut Stebner, er ist nicht nur Kassier im Ortsverband, sondern auch Vorsitzender des Kreisverbandes Biberach und Mitglied des Landesverbandes BW, berichtete, dass der VdK Baden-Württemberg aktuell mehr als 249 000 Mitglieder hat. Er informierte zu aktuellen sozialpolitischen Themen, die der VdK verfolgt. Als Beispiel nannte er das Thema Pflege.Bei der anschließenden Mitgliederehrung konnten sich 64 Vereinsmitglieder über Ehrungen freuen. 33 Mitglieder wurden vom Verband für 10- und 25-jährige Mitgliedschaft beziehungsweise 10- und 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit beim VdK geehrt. 31 Mitglieder ehrte der Ortsverband für 15- beziehungsweise 20-jährige Mitgliedschaft.

Die anschließenden Wahlen brachten keine Überraschungen. Klaus Lott bleibt 1. Vorsitzender, zum 2. Vorsitzenden wurde Uwe Kneib gewählt. Elsa Schilling wurde neu zur Beisitzerin gewählt.