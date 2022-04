Jahreshauptversammlung TSV Attenweiler

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die 54. Jahreshauptversammlung des TSV Attenweiler konnte in diesem Jahr wieder wie gewohnt in der Krone Attenweiler ausgetragen werden. Pünktlich eröffnete Markus Eppler, Vorsitzender Sport und Spiel, die Sitzung und begrüßte die Besucher. Der Rückblick auf das vergangene Sportjahr war geprägt von coronabedingten Höhen und Tiefen. Der Blick war aber in die Zukunft gerichtet, in der man hoffentlich weiterhin genügend Übungsleiter für Jugendfußball und Kinderturnen gewinnen kann, um den Verein von der Basis her zu stärken.

Yvonne Roth, die Vorsitzende der Finanzen, erläuterte anschließend die Ausgaben und Einnahmen des Vereins. Der TSV Attenweiler konnte mit einem Gewinn das Geschäftsjahr schließen und plant im kommenden Jahr in einen Mähroboter zu investieren, um die Rasenpflege des Sportplatzes zu gewährleisten. Die Kassenprüfer haben die Vereinskasse in einem sehr gut gepflegten Zustand vorgefunden und haben die Entlastung der gesamten Vorstandschaft empfohlen.

Die Abteilung Kinderturnen ist auch im vergangenen Jahr weiter gewachsen und bietet momentan acht verschiedene Gruppen an. Rege Trainingsbesuche lassen sich im Jugendfußball verbuchen. Die aktiven Herren, welche bedingt durch eine Verletzung mit einem neuen Trainerteam in die Rückrunde gestartet sind, erhoffen sich viele Tore in den künftigen Spielen. Über mehr Zulauf von Teilnehmern würde sich die Abteilung der Freizeitgruppen freuen. Der TSV Attenweiler stellt momentan drei Schiedsrichter, wobei einer verletzungsbedingt ausfällt. Auch hier ist Nachwuchs immer willkommen.

Das Grußwort der Gemeinde wurde von Gemeinderat Manfred Maigler übernommen. Er freut sich auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit zwischen Verein und Gemeinde. Die Vorstandschaft wurde entlastet und die Wahlen durchgeführt. Markus Eppler wurde als Vorstand Sport und Spiel bestätigt, Gabriele Haf wurde als Schriftführerin gewählt, Christian Altenschmid wird Abteilungsleiter der aktiven Herren, Renate Gerster stellvertretende Abteilungsleiterin des Kinderturnens. Die übrigen Posten blieben in ihren Ämtern. Thomas Reklau wurde nach vier Jahren als Vorstand der Öffentlichkeitsarbeit verabschiedet und auch Marion Wenger hat die Vorstandschaft verlassen.

Markus Eppler bedankte sich im Schlusswort bei allen ehrenamtlichen Helfern im Verein, ohne die ein Vereinsleben nicht möglich wäre.