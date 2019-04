Insgesamt 420 Jahre Mitgliedschaft im VDK

Bei der diesjährigen Mitgliederversammlung des VDK Attenweiler, Alberweiler und Aßmannshardt wurden langjährige Mitglieder geehrt.

In seiner Begrüßung ging der Vorsitzende Klaus Lott auch auf die diesjährige Kampagne des VdK „Pflege macht arm!“ ein und bat die Mitglieder um Unterzeichnung dieser Forderung. Damit wolle der Sozialverband VdK Baden-Württemberg die Politik in Baden-Württemberg zu einem Umdenken bewegen.

Bei Einführung der Pflegeversicherung im Jahr 1995 wurde das Ziel formuliert, niemanden im Alter wegen Pflegebedürftigkeit zum Sozialfall werden zu lassen. Inzwischen werde Pflegebedürftigkeit jedoch zunehmend zum Armutsrisiko. Nicht nur die Pflege-, Unterkunfts- und Verpflegungskosten sind im Falle einer Heimunterbringung zu zahlen. Auch Investitionskosten werden in Rechnung gestellt. Dies sind im Schnitt monatliche Kosten in Höhe von rund 440 Euro, die jeder Heimbewohner zusätzlich zu zahlen hat, rechnete der VdK aus.

Das Land Baden-Württemberg ist im Jahr 2010 aus der öffentlichen Förderung stationärer Pflegeheime ausgestiegen, somit mussten diese Kosten auf die Heimbewohner umgelegt werden.

Nach Kassen- und Revisionsbericht und Bericht der Schriftführerin nahm Attenweilers Bürgermeisterin Monika Brobeil die Entlastung des Vorstandes vor. Ihre Grußworte fasste sie in einem Gedicht „gemischte Frühlingsgefühle“ von Alfons Pillach zusammen. Auch erinnerte sie an die Unterstützungen, die der Sozialverband VdK seinen Mitgliedern gibt. Der Ehrenvorsitzende Hans Bleher konnte am Ende des offiziellen Teils der Versammlung 26 Mitglieder für insgesamt 420 Jahren Mitgliedschaft im VdK mit Urkunden und Ehrennadeln ehren. Persönlich entgegen nehmen konnten ihre Ehrung für 25 Jahre Mitgliedschaft (Ehrung des Landesverbandes) Anna Hermann, für 20 Jahre Mitgliedschaft (Ehrung des Ortsverbandes) Gisela Bleher, Gerhard Frank, Klaus Lott, Josef Schilling, für 15 Jahre Mitgliedschaft (Ehrung des Ortsverbandes) Brigitte Baierlein, Guido und Marianne Bleher, Johanna und Willi Domnowski, Erich Gerster und für zehn Jahre Mitgliedschaft (Ehrung des Landesverbandes) Ursula Schlegel und Margit Bott.