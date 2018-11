Hilfe für Kinder in Syrien und im Libanon

Helfen vor Ort möchten Pater Alfred Tönnis und die Stiftung Heimat geben aus Oggelsbeuren. Die Folgen des Syrienkriegs sind auch im Nachbarland Libanon zu sehen: Mehr als eine halbe Million Flüchtlinge leben inzwischen in der Bekaa-Ebene. Pater Alfred finanziert dort Operationen – und möchte bald schon bald ein Krankenhaus in Syrien eröffnen. Doch auch in der Heimat in Oggelsbeuren stehen Veränderungen an.

Pater Alfred hat Grausames gesehen: Kinder, die gezeichnet waren vom Krieg, Giftgasopfer, Verwundete. Doch Mitleid alleine helfe den Menschen nicht, deshalb finanziert der Oggelsbeurer Operationen und ärztliche Versorgung im Libanon – mit Geld aus Deutschland. Das bringt er persönlich in die Grenzregion zwischen dem Libanon und Syrien. Dahin flüchten noch immer Menschen vor den Folgen des Kriegs. Die Hoffnung vieler sind die Medical Center, kleine Krankenhäuser für die Flüchtlinge. Seit Jahren unterstützt Pater Alfred die Einrichtungen, rund 70 000 Euro hat er bereits in den Libanon gebracht. Doch trotz allem Vertrauen, will er auch weiterhin auf Kontrolle setzen. Wenn er den Ärzten vor Ort das Geld gibt, lässt er sich die Operationen genau dokumentieren. „Ich bin dabei noch nie enttäuscht worden“, sagt er. „Doch mir geht es um Offenheit. Ich möchte das so transparent wie möglich halten.“

Glück und Dankbarkeit

Die Reaktionen der Menschen vor Ort seien bewegend: „Ich sehe immer Freude bei Menschen, denen wir helfen konnten.“ Viele bedankten sich überschwänglich und sind schon glücklich, wenn man sie in ihren ärmlichen Wellblechdörfern besucht. Dann bekommt Pater Alfred Tee angeboten und wird eingeladen. „Ihre größte Angst ist, dass sie einfach vergessen werden“, erzählt er. „Sie sind schon dankbar, wenn man sie ins Blickfeld rückt.“

Doch die Hilfe vom Libanon aus sei noch nicht genug: Am 1. Dezember will Pater Alfred selbst nach Syrien aufbrechen. Im Westen des Landes in Homs plant er, ein Krankenhaus aufzubauen. Jetzt will er sich ein Bild von der Lage vor Ort machen. Ein ehemaliges Krankenhaus könnte saniert werden, das von Beschüssen schwer beschädigt wurde. „Da muss viel gemacht werden“, sagt er. Doch Pater Alfred ist zuversichtlich, dass das Haus in wenigen Jahren stehen könnte. Eine Woche lang will er nun Gespräche führen mit politischen Vertretern und Hilfsorganisationen. „Viele haben bereits signalisiert, dass sie Interesse haben, miteinzusteigen. Aber nun geht es darum, das schrittweise zu konkretisieren“. Mit der Regierung in Damaskus will er eine Sicherheitszusage aushandeln für mögliche Rückkehrer, die sich bereiterklären, in dem Krankenhaus zu arbeiten.

Dass er damit mit der Assad-Regierung zusammenarbeiten muss, sieht er nicht als verwerflich an. „Ich gehe auf einen Weg, der nicht einfach ist.“ Doch sein Ziel rechtfertige die Vorgehensweise: „Ich bin religiös unterwegs und möchte den Kindern helfen. Deshalb äußere ich mich nicht politisch, sondern muss neutral sein, um so ein Projekt zu verwirklichen.“ Vor Ort wolle er auch keinen Unterschied zwischen den Religionen machen: Christen und Muslime sollen dort gemeinsam arbeiten und alle Patienten behandeln. Pater Alfred ist inzwischen zuversichtlich, dass sich sein Plan realisieren lässt. Auch weil er glaubt, dass sich das Regierungssystem langfristig stabilisiert werden.

Veränderungen in Oggelsbeuren

Den Ausbau des Krankenhauses will Pater Alfred dann hauptverantwortlich leiten. Das Kloster in Oggelsbeuren müssten in dieser Zeit auf ihn verzichten. Ende 2020 laufen dann auch die Verträge mit den Gemeinden im Kreis Biberach aus, die Flüchtlinge in Oggelsbeuren untergebracht haben. Zudem gehen die Flüchtlingszahlen zurück. Was nach 2020 in Oggelsbeuren folgen könnte, ist noch offen. Die Nebengebäude sollen saniert werden. „Geplant ist, dass wir uns mehr auf Attenweiler und die Gemeinden in der Region konzentrieren“. Er könnte sich Begleitetes Wohnen für Senioren oder ein Hospiz vorstellen. „Es werden aber auch noch Ideen gesucht“, betont er. „Ich bin gerne hier in Oggelsbeuren, aber meine Arbeit als Flüchtlingsseelsorger ist dann bald beendet.“

Pater Alfred könnte sich vorstellen, ein Jahr lang in Syrien zu bleiben. Dort, wo seine Hilfe am dringendsten gebraucht wird.