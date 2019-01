Grünes Licht für Kindergartenausbau in Rupertshofen

Die Nachfrage nach Kindergartenplätzen wächst, auch in Attenweiler. Vor allem für unter Dreijährige steigt der Bedarf. Jetzt plant die Gemeinde am Rupertshofen einen Anbau für eine Krippengruppe. Zudem soll auch der Bestandsbau grundlegend saniert werden.

Im Attenweiler Kindergarten sind bereits alle Plätze belegt, im Rupertshofer Kindergarten wird das dieses Jahr zum ersten Mal der Fall sein. „Wir sind uns also einig, dass wir wir was tun müssen“, sagte Bürgermeisterin Monika Brobeil in der Gemeinderatssitzung. Die Lösung soll ein Anbau an den Rupertshofer Kindergarten sein, in dem eine U3-Gruppe mit einem Ganztagesbetrieb eingerichtet wird. Momentan bietet der Kindergarten 26 Plätze, in der Krippengruppe sollen zehn weitere hinzukommen

Ingenieur Manuel Tress hat im Rat die ersten Planungen vorgestellt. Demnach soll der Anbau nordseitig des Bestandsgebäudes erfolgen. Der Vorteil ist, dass das Gelände leicht abfällt und somit auch ein zusätzliches Sockelgeschoss mit Tageslichteinfall gebaut werden soll, in dem unter anderem ein Aufenthaltsraum für die Erzieherinnen, der Büroraum für die Kindergartenleitung sowie Lager- und Technikräume untergebracht werden.

Mehr Platz durch Anbau

Mit einer Länge von rund 24 und einer Breite von rund elf Metern wird der Anbau rund ein Drittel so groß wie der bestehende Bau, im Inneren kommen durch die zwei Stockwerke allerdings deutlich mehr Flächen hinzu.

Kindgerechte helle Räume

Entscheidend sei aber auch das neue Konzept, das hinter der Bauweise stehe, betont Architekt Tress. Auch das bestehende Gebäude soll grundlegend saniert und umgebaut werden, dazu werden auch einzelne Wände entfernt. Das Ergebnis sollen kindgerechte helle Räume sein, die sich auch flexibel nutzen. Kinder sollen darin Raum zum Spielen, Kochen und Essen bekommen, aber auch um sich zurückzuziehen und auszuruhen.

Der Eingang soll laut Planungen mit einer Rampe barrierefrei gestaltet werden, zudem soll eine automatische Schiebetür eingebaut werden. Technisch ließe sich sicherstellen, dass die Kinder die Tür nicht von innen öffnen können, betonte Tress.

Im Bestandsgebäude sollen zudem eine Verteilerküche zur Essensausgabe und eine Kinderküche eingebaut werden, in der Kinder selbst kochen können. eingebaut zeingebaut werden, die eine zur Essensausgabe, die andere zum Spielen.

Ebenso werden die Sanitärräume neu geplant, eine Fußbodenheizung eingebaut und weitere energetische Verbesserungen vorgenommen.

Nach der ersten Kostenberechnung fallen für die Erweiterung und die Sanierung etwa 1,87 Millionen Euro an, wie Tress bekannt gab. Im Haushalt war zunächst eine Summe eine 1,6 Millionen Euro veranschlagt worden, dies sei allerdings nur eine erste Schätzung gewesen. Allerdings steht unter anderem noch die Untersuchung des Baugrunds aus. „Da sind wir aber eigentlich guter Dinge“, sagte Tress.

Kinder müssen umziehen

Er gehe von einer Bauzeit von etwa 14 Monaten aus. Wo die Kinder in dieser Zeit untergebracht werden, sei noch unklar, erklärt Bürgermeisterin Monika Brobeil. „Wir haben zwei, drei Ideen, aber müssen noch mit abstimmen, welche sich verwirklichen lassen.“

Anfang 2020 soll nach jetziger Planung mit der Sanierung und dem Anbau begonnen werden. Zum Kindergartenjahr 2021 - 2012 soll die rund um sanierte und erweiterte Einrichtung dann wieder geöffnet werden. Der Attenweiler Gemeinderat hat den Planungen einmütig zugestimmt.