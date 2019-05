Das Rupertshofer Dorfmuseum im Bürgerhaus (Hauptstraße 12) ist am Sonntag, 2. Juni, von 14 bis 16 Uhr geöffnet. Eine Besonderheit sind die circa 200 Glasfiguren in den Wandvitrinen, die der Glasbläser Ernst Greiner gefertigt hat. Er ist 1900 in Bayern geboren, zur Entstehungszeit der Figuren lebte er jedoch in Eberhardzell. Die Apothekerin Martha Mader hat die Figuren in den 1960er-Jahren nach und nach erworben. Ihr Sohn wiederum überließ sie dem Rupertshofer Kultur- und Förderverein als Leihgabe für das Museum. Daneben gibt es viele weitere Ausstellungsstücke.