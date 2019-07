Gewinner freuen sich über ihre Neuwagen

Karin Motzet aus Attenweiler und Bruno Laupheimer aus Maselheim, Kunden der Raiffeisenbank Biberach, haben bei der Monatsauslosung des VR-Gewinnsparvereins im Juni den Hauptgewinn abgeräumt. In Begleitung von Peter Gaupp und Jürgen Thanner von der Raiffeisenbank Biberach holten sie nun in Stuttgart ihre Preise ab: Karin Motzet erhielt den Schlüssel für einen Mercedes Benz A220 und Bruno Laupheimer den für einen Mercedes Benz GLC 250. Beim Gewinnsparen winken nicht nur Preise, die Gewinnsparer engagieren sich auch gleichzeitig für die Region. Mit jedem Los, dass man kauft, werden 0,25 Euro dazu verwendet, Menschen in Not sowie soziale und gemeinnützige Einrichtungen in der Region zu unterstützen. „Es ist immer etwas Besonderes, wenn wir mit unseren Kunden zur Gewinnübergabe fahren und die Freude über den Gewinn mit ihnen teilen dürfen“, sagte Jürgen Thanner. Neben der offiziellen Schlüsselübergabe gab es für die Gewinner und ihre Begleitung außerdem noch eine Museumsführung mit anschließendem Mittagessen. Nach einem ereignisreichen Tag voller Emotionen traten die Gewinner die Heimreise an.