Gewerbesteuerminus bringt Attenweiler nicht aus dem Tritt

Die Gemeinde Attenweiler hat im vergangenen Jahr erneut viel bewegt. Auf diesen Nenner brachte Bürgermeisterin Monika Brobeil das Ergebnis der Jahresrechnung 2015 und richtete den Blick nach vorn: „Künftig heißt’s kleinere Brötchen backen.“

Die kleine Gemeinde hat für ihre Verhältnisse 2014 und 2015 jeweils Mammuthaushalte gestemmt. Im vergangenen Jahr bewegte sie fast 5,38 Millionen Euro. Auf dem Papier zumindest, denn darin sind hohe Ausgabenreste enthalten – also Geld, das erst noch verbraucht wird, aber trotzdem in der Jahresrechnung 2015 verbucht wird.

1,58 Millionen Euro umfasst das Ergebnis im Investitionshaushalt. Unfreiwillig hatte dieser ein größeres Volumen als geplant. Das liegt an den Mehrkosten beim Anbau an den Kindergarten in Attenweiler. Rund 240000 Euro waren überplanmäßig zu finanzieren; eingeplant war nur eine kleine Restzahlung, nachdem dieses Vorhaben größtenteils 2014 finanziert worden war.

Die Mehrkosten beim Kindergarten waren ein Grund, warum die Gemeinde tiefer in den Sparstrumpf greifen musste als geplant. Der zweite Grund war der Breitbandausbau: Dafür waren 2015 Ausgaben von 900000 Euro vorgesehen. Tatsächlich sind erst ein paar Tausend Euro geflossen. Der Rest wird ins laufende Jahr übertragen. Das Geld bleibt also bereitgestellt für die Zeit, wenn tatsächlich Glasfaserleitungen verlegt werden. Dafür läuft im Moment die Feinplanung.

Aus finanztechnischer Sicht ist das Problem, dass die auf der Einnahmeseite eingeplanten Landeszuschüsse nicht in ähnlicher Weise ins Jahr 2016 hinübergenommen werden können. Das Geld ist nicht verloren, die Gemeinde wird die Zuschüsse wohl bekommen, wenn das Datennetz erst einmal steht. Aber sie kann die erwartete Einnahme von 630000 Euro eben nur zu einem minimalen Anteil 2015 verbuchen. Das reißt ein Loch in die Jahresrechnung.

Um diese Löcher zu stopfen, mussten gut 858000 Euro der Rücklage entnommen werden. Das waren rund 273000 Euro mehr als geplant. Die Kämmerin Magda Nietz erläuterte, dass die verbleibende Reserve (mehr als 725000 Euro) immer noch „gut über der Mindestrücklage“ liege; allerdings habe man für die nächsten Jahre weitere Investitionen auf dem Zettel, „deshalb müssen wir das im Auge behalten“.

Die Schulden werden kontinuierlich abgebaut und lagen zum Jahresende 2015 bei nicht ganz 225000 Euro. Das seien pro Kopf der Bevölkerung 122 Euro, rechnete Nietz vor. Der Landesdurchschnitt von Gemeinden ähnlicher Größe liege bei 483 Euro pro Einwohner.

Gut beim laufenden Geschäft

Ohne den erwähnten Griff ins Sparschwein „wäre es ein gutes Jahr gewesen“, sagte Bürgermeisterin Brobeil. Denn im Verwaltungshaushalt lief es unterm Strich besser als erwartet. Und das, obwohl die Gemeinde bei der Gewerbesteuer sogar ein Minus verkraften musste. Die Gemeinde überwies rund 83750 Euro an Betriebe zurück, statt wie geplant 150000 Euro zu erhalten. Kämmerin Nietz erläuterte, dass die Unternehmen Vorauszahlungen an die Gemeinde leisten. Erst zwei Jahre später bekommen sie vom Finanzamt den Steuerbescheid. Wenn ein Betrieb zum Beispiel seinen Sitz verlagert oder keine Gewinne erwirtschaftet hat, muss er hier keine Gewerbesteuer zahlen und erhält die Vorauszahlungen zurück.

Aber der Einnahmeausfall wurde durch geringere laufende Ausgaben überkompensiert. Vor allem in die Bewirtschaftung und Unterhaltung von Straßen und Gebäuden wurde weniger Geld gesteckt als veranschlagt. So konnte die Gemeinde aus dem laufenden Geschäft „erfreulicherweise“, so Nietz, mehr für Investitionen abzwacken als geplant. Geplant war eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt von nur 3500 Euro; tatsächlich blieben gut 162000 Euro übrig, nachdem die Jahr für Jahr wiederkehrenden Ausgaben zum Beispiel für Personal, Heizung und Ähnliches bestritten waren.

Die Kämmerin Magda Nietz erhielt von der Bürgermeisterin und vom Gemeinderat Lob. Sie war ja 2015 noch nicht in Attenweiler und erarbeitete den Rechenschaftsbericht aus den Büchern heraus. „Ein sehr aufschlussreiches Dokument“, sagte Hubert Schirmer.