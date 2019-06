Garten- und Heimatfest in Rupertshofen

Von Schwäbische Zeitung

Er ist 29 und wird Priester: Gregor Schweizer, Diakon in München, feiert am Sonntag, 30. Juni, in seiner Heimatgemeinde Zußdorf seine Primiz, also die erste heilige Messe als neugeweihter Priester. Am Tag zuvor wird er in München von Erzbischof Reinhard Kardinal Marx zum Priester geweiht. Schweizer will sein Leben vollkommen in die Nachfolge Jesu stellen. Heute ist das ein sehr seltenes Fest. In Zußdorf ist es die erste Primiz seit 52 Jahren. Simon Beck hat Gregor Schweizer gefragt, wie er dazu kam, einen Beruf zu wählen, auf den die ...