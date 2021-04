Erst hupen, dann prügeln

Weil ein 21-Jähriger im Auto gehupt hat, kommt es mit einem Unbekannten zu einer handfesten Auseinandersetzung.

Am Freitag war ein 21-Jähriger gegen 16 Uhr mit seinem VW in der Bahnhofstraße in Attenweiler unterwegs. Weil die Weiterfahrt durch ein Baustellenfahrzeug nicht möglich war, hupte der VW-Fahrer. Hierauf kam eine ihm unbekannte männliche Person und schlug gegen die Windschutzscheibe des VW. Außerdem wollte der Mann die Fahrertür aufreißen, da diese verschlossen war, lief der Unbekannte um den VW herum und trat gegen die Beifahrertür. Daraufhin stieg der 21-jährige Fahrer aus und es folgte eine kurze, handfeste Auseinandersetzung mit dem Unbekannten. Am VW entstand ein Schaden von 500 Euro. Die Polizei in Biberach ermittelt.