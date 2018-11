Einsatz für Holocaust-Überlebende

Robert Renk aus Rupertshofen hat dieses Jahr einen außergewöhnlichen Urlaub erlebt: Zwei Wochen lang war der 60-Jährige in Israel unterwegs. Doch die Rundreise war nur nebensächlich. Vor allem wollte Renk Holocaust-Überlebenden helfen. Und das aus einem guten Grund.

„Wiedergutmachung“, sagt Robert Renk, „das ist ein großes Wort“. Er habe sich gefragt, was er schon ausrichten könne. Schließlich seien die Holocaust-Taten der Deutschen ein „beispielloses Desaster“.

Renk hat sich lange mit dem Holocaust und der deutschen Geschichte beschäftigt. „Das Thema interessiert mich seit meiner Jugend“, sagt er. Renks Großvater war Gewerkschafter und überzeugter Sozialdemokrat – und wurde dafür mit dem Gefängnis bestraft. „Meine Familie hat unter den Nazis gelitten, aber das war natürlich kein Vergleich zu dem, was viele Juden erlebt haben“, sagt er heute.

Wie es Holocaust-Überlebenden heute geht, konnte Renk im November bei einer Fahrt durch Israel mit eigenen Augen sehen. Über einen Artikel in der Zeitung hatte er von der Arbeit der „Sächsischen Israelfreunde“ erfahren. Jedes Jahr fährt eine Gruppe Ehrenamtlicher für einige Zeit nach Israel, um vor Ort handwerklich zu helfen. Dieses Jahr war Renk dabei. „Ich habe dabei nicht nur die Israelis, sondern auch die Sachsen besser kennengelernt“, erzählt der Attenweiler mit einem Lachen.

Ernst war die Lage jedoch vor Ort. Viele der Familien von Holocaust-Überlebenden leben heute in relativ armen Verhältnissen. Die Gruppe aus Deutschland half diesen Menschen bei der Renovierung ihrer Wohnungen, beim Dachdecken, Fliesenlegen, der Elektronik und dem Verputzen der Wände. Zwei Wohnungen brachten Renk und sein Team wieder auf Vordermann. Zum Teil hätten sie „Bruchbuden“ vorgefunden, neben Geld hätte manchen Israelis auch die Kraft für eine Sanierung gefehlt.

Renk hat Übung im Renovieren von Häusern, in seinem Beruf arbeitet er als technischer Angestellter für ein Unternehmen in Biberach. Die Arbeit in Israel sei dennoch anstrengend gewesen. Belohnt wurde der Attenweiler mit Dank. „Unsere Gastgeber waren ganz glücklich über unsere Arbeit“, erzählt er. Vorbehalte oder Berührungsängste gegenüber Deutschen habe er nie gespürt. „Nur eine Frau weigerte sich konsequent Deutsch, die Sprache der Täter, zu sprechen. Das könne er nachvollziehen, meint Renk.

Er empfinde heute noch „eine Verantwortung für das, was die Nazis angerichtet haben“, sagt er. Als er bei Bekannten und Kollegen erzählte, dass er sich für zwei Wochen ehrenamtlich in Israel engagieren wolle, habe er auch manche Kritik gehört. „Die Deutschen haben doch schon genug an Entschädigungszahlungen geleistet“, sei ein häufiger Einwand gewesen. „Das stimmt“, sagt Renk, „aber es entbindet uns nicht von unserer persönlichen Verantwortung. Er habe das Gefühl, dass der Antisemitismus in Deutschland und Europa weiterhin präsent sei. In der vergangenen Zeit würden wieder mehr Leute offen antisemitisch auftreten. Aus guten Gründen verließen auch wieder vor allem französische und englische Juden ihr Land um nach Israel auszuwandern. „Offenbar fühlen sich inzwischen viele unter Druck.“

Checkpoints und Warnschilder

Zugleich habe er in Jerusalem beobachtet, dass viele Juden „tief religiös“ seien. Unübersehbar sei auch der immer wieder aufflammende Nahostkonflikt mit Checkpoints, Straßensperren und Warnschildern im ganzen Land. Man müsse immer beide Seiten betrachten, sagt Renk. „Auch die Araber haben Besitzrechte und Verlustängste.“ Dennoch könne er auch die schwierige Situation vieler Israelis nachvollziehen.

Wütend werde er aber vor allem, wenn er sehe, dass „junge Deutsche dem Antisemitismus wieder Raum geben. „Da kommt wirklich Zorn in mir auf.“ Renk sagt, die Reise mit den sächsischen Israelfreunden habe ihn geprägt. Konkret habe er noch nicht über die Idee eines eigenen Vereins nachgedacht. „Aber vielleicht gibt es ja auch mal die oberschwäbischen Israelfreunde.“