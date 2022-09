Ein lebendiges Auseinandersetzen mit der jüdischen Geschichte

Seit 2008 präsentiert die Künstlerin Marlis E. Glaser jährlich zum Europäischen Tag der Jüdischen Kultur (ETJK) in ihrer Ausstellungshalle ein hochkarätiges Programm. In diesem Jahr hatte sie Stefan Wilkening zu Gast. Der renommierte Theater-Schauspieler und Sprecher ist einem breiten Publikum bekannt aus Fernsehproduktionen wie Schwarzwald Tatort und Rosenheim Cops.

Im Wechsel mit sephardischen Liedern des aus Israel stammenden und in Tübingen lebenden Musikers Chaim Kapuja las Wilkening Texte passend zum diesjährigen Motto „Renewal“, Erneuerung. Viele Themen wurden dabei angerissen. Angefangen vom weisen König Salomon über den unsteten König David, das Babylonische Exil und die Rückkehr ins Heilige Land gab es kurze Streiflichter auf Geschichte und Ideengeschichte des Judentums.

Reiche jüdische Geschichte

Zu hören war etwa vom französischen Talmud-Kommentator Rabi Raschi, der im elften Jahrhundert in Mainz und Worms lehrte. Erinnert wurde an die Eingliederung der Juden während der Zeit der Aufklärung. So war der deutsch schreibende jüdische Philosoph Moses Mendelssohn im 18. Jahrhundert zeitweise der am meisten gedruckte Autor Europas. In den von Glaser zusammengestellten Texten kamen erwartungsgemäß auch bedeutende Frauen im Judentum zu Wort, etwa Rahel Varnhagen („Was ist interessanter als ein neuer Mensch?“), die zu Beginn des 19. Jahrhunderts in ihrem fortschrittlichen Berliner Salon den Dialog zwischen Christen und Juden förderte.

Zu Beginn des ambitionierten Programms hatte Brunhilde Raiser, Leiterin des oberschwäbischen Bildungswerks Oberschwaben, in ihrem Grußwort daran erinnert, wie viel das Christentum der jüdischen Kultur verdankt. Kevin Wiest, Bürgermeister von Oberstadion und zum dritten Mal Mitveranstalter des Nachmittags in Attenweiler, las ein Gedicht über achtsame Wortwahl. Chaim Kapuja sang zur Gitarre etwa über den Stammvater Abraham, ein Schabat-Ausgangslied, einen Titel aus Südamerika und weitere berührende Lieder mit hebräischem, deutschen und altspanischen (Ladino) Texten. Es war ihm wichtig, alle gesungenen Texte zu übersetzen.

Lesung über Zeremonien

Im Wechsel dazu las Stefan Wilkening mit seiner wohlklingenden Stimme über Erinnerungszeremonien wie Pessach, die über Generationen hinweg die Möglichkeit bieten, Erfahrungen zu erneuern. Er erwähnte den ersten Zionistenkongress 1897 in Basel, auf dem die Schaffung eines jüdischen Staates in Palästina beschlossen worden war. Schließlich sprach er über das Reformjudentum und die Gründung des Staates Israel 1948 als ultimativen Ausdruck der Erneuerung. In den 60er- und 70er Jahren des letzten Jahrhunderts entstand schließlich in den USA eine Renewal-Bewegung, die versuchte, neue kulturelle und religiöse Strömungen mit traditionellen Elementen zu verbinden.

Während die zahlreichen Besucherinnen und Besucher Texten und Liedern lauschten, konnten sie die dazu passenden Werke von Marlis Glaser an den Wänden des lichten Ateliers mit Blick auf Obstwiesen auf sich wirken lassen. Etwa ein Bild zu Judith Kaplan, die vor genau hundert Jahren in Amerika als erste Frau die Bat Mitzwa feierte und damit viele Frauen ermutigte, eine selbstbewusstere Rolle in der Gemeinde einzunehmen.

Eintauchen in die jüdische Geschichte

Zu sehen ist auch ein Portrait der Frauenrechtlerin und Auschwitz-Überlebenden Simone Veil, die unter anderem als französische Gesundheitsministerin für die Legalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen kämpfte. Ebenso die jüdische Geschäftsfrau Glikl von Hameln (1645-1724), die als Mutter von zwölf Kindern und erfolgreiche Geschäftsfrau als erste Frau in Deutschland eine erhalten gebliebene Autobiografie schrieb.

Nach zwei Stunden endete die Veranstaltung mit einem Lied von Chaim Kapuja und persönlichen Worten Stefan Wilkenings. „Es war ein Geschenk für mich, intensiv der jüdischen Geschichte nachzugehen und als deutscher Katholik bei so einer Veranstaltung lesen zu dürfen. Das berührt mich und hat mich durch die Texte getragen“.

Nach der Veranstaltung gefragt, weshalb er von München in die oberschwäbische Provinz gekommen war, erklärte der Sprecher und Schauspieler: „ Ich wollte früher katholischer Pfarrer werden und habe einige Semester Theologie studiert. Das Judentum hat mich schon immer interessiert, das hängt doch alles eng zusammen. Neulich bei einer Lesung in der Jüdischen Gemeinde in München sprach mich Marlis Glaser an. Sie brennt ja geradezu für das Thema und ihre Bilder sind super. Nun bin ich hergekommen und bin vollauf begeistert, ich finde diesen Ort hier ganz magisch“.

Die Ausstellung ist am 8. und 9. September von 15 bis 19 Uhr und am 11. September von 11 bis 18 Uhr sowie nach telefonischer Vereinbarung zu besuchen. Weitere Informationen online unter www.marlis-glaser.de