Ehrungen langjähriger Mitglieder

Der Kirchenchor Oggelsbeuren traf sich im Adler in Äpfingen zum Jahresessen. Nach der gemütlichen Runde wurden langjährige Chormitglieder geehrt. Frau Birgit Bammert nahm die Ehrungen vor und bedankte sich ganz herzlich für die langjährige Mitwirkung im Kirchenchor.

Es wurden Anton Angele für 20 Jahre, Erwin Eisele, Paul Härle und Georg Moosbrugger für 15 Jahre geehrt. Im Anschluss sprach Aloisia Frankenhauser Dankesworte für unsere langjährige Chorleiterin Birgit Bammert aus. Sie gab einen Rückblick in die Vergangenheit und erwähnte vor allem das Durchstehen der letzten schwierigen Jahre.

Auch ist es erfreulich, dass Birgit Bammert mit einem Chorprojekt auf Weihnachten starten möchte, um so neues Leben in den Chorgesang einzuhauchen und neue Interessenten zu gewinnen. Als Dank und Ansporn erhielt sie im Namen aller ein Präsent mit dem Zitat von Johann Sebastian Bach „Alles, was man tun muss, ist die richtige Taste zum richtigen Zeitpunkt zu treffen“.