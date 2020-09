Diese Ausstellung zu jüdischer Kultur stößt auf großes Interesse

Die Kunstwerke in der Ausstellungshalle von Marlis Glaser sind noch bis zum 20. September zu sehen, immer mittwochs, donnerstags und sonntags jeweils von 15 Uhr bis 19 Uhr und nach Vereinbarung, entweder telelfonisch 07357/2438 oder per E-Mail an kunst@marlis-glaser.de.