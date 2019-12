„Der Fachkräftemangel ist zu spüren“

Die Attenweiler Bürgermeisterin Monika Brobeil blickt im Interview mit Andreas Spengler auf ein bewegtes Jahr 2019 zurück. Sie berichtet vom Stand des Breitbandausbaus, der anstehenden Kindergartensanierung und der Herausforderung, neue Baugebiete auszuweisen.

Frau Brobeil, ein Dauerthema in Attenweiler ist der Breitbandausbau. 2019 wurde der Ausbau abgeschlossen. Was bedeutet das für die Gemeinde und vor allem für die Bürger?

Monika Brobeil: Der Breitbandausbau ist im Großen und Ganzen abgeschlossen, es stehen noch einzelne Anschlüsse und die Abrechnung aus. Mit der Netcom wurde auch ein Betreiber gefunden, sodass seit Ende September 2019 entsprechende Verträge mit der Netcom geschlossen können und auch die ersten Haushalte umgeschaltet wurden. Die schlecht versorgten Ortsteile haben jetzt eine Alternative und eine wesentlich bessere Versorgung.

Was geschieht mit den Weilern und Gehöften in Sachen Breitbandausbau?

In den Weilern konnten wir durch eine mögliche Mitverlegung letztendlich das Glasfaser bis ins Haus verlegen, da es hier sonst keinerlei Verbesserungen gegeben hätte. In den Gehöften stehen teilweise noch Lösungen aus, da es um weite Strecken und hohe Kosten geht. Vielleicht können hier gemeinsame Lösungen mit den Nachbargemeinden gefunden werden.

Abgeschlossen sind auch die Planungen für die Sanierung des Kindergartens in Rupertshofen, Anfang 2020 sollen die Arbeiten beginnen. Sehen Sie die Gemeinde in Sachen Kinderbetreuung damit für die nächsten Jahre gut aufgestellt?

Durch die Sanierung und die weitere Gruppe sehen wir uns baulich gut aufgestellt. Ab 2021 haben wir dann insgesamt drei Kindergartengruppen ab drei Jahren und zwei Krippengruppen für Kinder ab einem Jahr.

Alle, die auf rasche Bauplätze in Attenweiler hoffen, brauchen viel Geduld. Wo genau sollen in den nächsten Jahren Baugebiete entstehen?

In Attenweiler und Oggelsbeuren arbeiten wir an den Bebauungsplänen nach Artikel 13 b. Leider dauert es seine Zeit, aber wir hoffen 2020 endlich die Satzungsbeschlüsse fassen zu können. In Rupertshofen gibt es vielleicht eine Möglichkeit für eine weitere Innenentwicklung, ansonsten denken wir auch hier über ein Baugebiet nach.

In Attenweiler und Oggelsbeuren hat es 2019 nicht mehr für einen Satzungsbeschluss gereicht. Was sind die Gründe für die Verzögerung?

Mit den Trägern öffentlicher Belange gibt es immer wieder Dinge, die geklärt werden müssen. Vom Naturschutz bis zur Zufahrt. Es galt auch entsprechende Gutachten einzuholen und alles dauert eben seine Zeit.

Gerade kleinere Gemeinden tun sich häufig schwer damit, Bau- und Gewerbeflächen zu erhalten. Wo liegt hier das Problem und wie wollen Sie dafür sorgen, dass diese Flächen in Zukunft zur Verfügung stehen?

Die Weichen werden mit Flächennutzungsplan gestellt. Es wird allerdings immer schwieriger, entsprechende Flächen genehmigt zu bekommen. Gemeinsam mit der Verwaltungsgemeinschaft haben wir uns ja wieder auf den Weg gemacht zur nächsten Fortschreibung. Auch dies wird in 2020 wieder ein Thema sein.

Sie haben darüber berichtet, dass die Gemeinde eine Förderbewilligung für die Innenentwicklung erhalten hat. Was verbirgt sich dahinter und welche Vorteile bringt das für die Bürger, die zum Beispiel an eine Haussanierung denken?

Wir haben für den Erwerb und die Baureifmachung für ein Grundstück in Attenweiler eine Bewilligung aus dem Programm Entwicklung Ländlicher Raum (ELR) erhalten. Derzeit klären wir die weitere Bebauung ab, leider muss hierzu noch ein entsprechendes Gutachten eingeholt werden. Bei einer privaten Sanierung muss man immer alle Fördermöglichkeiten abklären und welche Programme infrage kommen.

Ein Thema im vergangenen Jahr war auch ein möglicher Neubau des Rathauses. Wie ist hier der aktuelle Stand und welche Lösung favorisieren Sie?

Derzeit wird der Standort noch abgeklärt. Persönlich tendiere ich zu einem neuen Standort des Rathauses. Vor allem hätte die Schule oder aber auch die Grundschulbetreuung weitere Möglichkeiten bei einer Erweiterung.

Was waren Ihre Höhepunkte, aber auch besondere Herausforderungen im vergangenen Jahr 2019?

Sicherlich waren die größten Herausforderungen der Breitbandausbau und der Personalwechsel. Der Fachkräftemangel ist nicht nur in den Kindergärten zu spüren, sondern auch in der Verwaltung. Einer der Höhepunkte war sicherlich die Kommunalwahl und die Einsetzung der Gemeinde- und Ortschaftsräte.

Welche Projekte stehen 2020 an und wo wollen Sie dabei Ihre Schwerpunkte setzen?

2020 ist sicherlich geprägt vom Kindergartenbau und den Bebauungsplänen. Es stehen zwar noch einige andere Maßnahmen an, aber das werden sicherlich unsere Schwerpunkte sein.