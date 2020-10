In einem Keller in Attenweiler kam es am Mittwoch zu einem Brand.

Wie die Polizei berichtet, gab es gegen 21.30 Uhr eine Verpuffung in einem Gebäude im Schönblick. Dadurch geriet die Verkleidung an einem Ofen in Brand.

Die Feuerwehr brachte das Feuer jedoch schnell unter Kontrolle und löschte es. Bei den Einsatzmaßnahmen erlitt ein Feuerwehrmann eine leichte Rauchgasvergiftung. Eine genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.