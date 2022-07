BEG Attenweiler schüttet vier Prozent Dividende aus

Die Bürgerenergiegenossenschaft (BEG) Attenweiler wird in diesem Jahr eine Dividende in Höhe von vier Prozent an ihre Mitglieder ausschütten. Dies wurde bei der zwölften Generalversammlung bekannt gegeben.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Sauter begrüßte viele Mitglieder, die Vorstandsmitglieder und Aufsichtsräte. Zu Beginn der Generalversammlung wurde eine Gedenkminute zu Ehren des verstorbenen Vorsitzenden Peter Angele eingelegt. Die BEG verliere mit Peter Angele ein engagiertes Gründungsmitglied sowie einen sehr guten Freund, der sehr viel zum Aufbau und Wachsen unserer BEG in Attenweiler beigetragen habe, so die Bürgergenossenschaft.

Hans Blum und Bernhard Schilling stellten den Bericht des Vorstands vor. Bedingt durch ein durchwachsenes Sonnenjahr sei der Jahresertrag ein wenig hinter den Erwartungen geblieben. Klar ersichtlich wurde das beim Bericht zum Jahresabschluss, das erreichte Ergebnis habe unter den prognostizierten Erwartungen gelegen. Erfreulich fiel der Ausblick aus, aktuell hofft die BEG auf ein besseres Ergebnis 2022.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Karl Sauter berichtete über die Tätigkeiten des Aufsichtsrates und informierte die Mitglieder über die Pflichten und Aufgaben laut Satzung. Mehrere Sitzungen wurden abgehalten, die Beratungsergebnisse wurden in die laufende Arbeit eingebracht. Für das Geschäftsjahr 2021 schlug der Aufsichtsrat den Mitgliedern eine Dividende von vier Prozent vor; der Vorschlag wurde einstimmig angenommen. Erfolgreich wurde unter Leitung von BEG-Mitglied Walter Reklau Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig entlastet werden. Reklau bedankte sich im Namen der Mitglieder bei den Verantwortlichen für die gute Arbeit und das Engagement in dem vergangenen Geschäftsjahr.

Ein großes Thema war und ist die Suche nach neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern für die BEG-Gremien. Ein Passus in der Genossenschaftssatzung lässt keine Mitarbeit über die Altersgrenze von 70 Jahren zu. Um weiter vollzählig aufgestellt zu sein, wurde der Vorschlag, diesen Passus zu streichen, einstimmig angenommen. Somit entfällt die Altersbegrenzung.

Wahlen standen für den Aufsichtsrat an, zur Wahl stellten sich Karl Sauter, Clemens Gerster und Alexandra Markgraf-Angele. In einer offener Wahl wurden alle einstimmig gewählt. Wahlleiter Reklau bedankte sich für die verantwortungsvolle Bereitschaft und Unterstützung in der BEG Attenweiler. Abschließend bedankte sich Aufsichtsratsvorsitzender Sauter bei den beiden Vorstandsmitgliedern mit einem Gutschein sowie bei den drei Aufsichtsräten. Ohne das Engagement jedes Einzelnen wäre die BEG nicht existent, hieß es.