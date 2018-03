Baby- und Kinderkleidung zum Verkauf

Alles rund ums Kind gibt es in Attenweiler zu kaufen: Am Samstag, 24. Februar, von 12.30 bis 14.30 Uhr findet im Ort der traditionelle Baby- und Kinderbasar im katholischen Gemeindehaus St. Blasius statt. Schwangere erhalten bereits um 12 Uhr Einlass. Verkauft werden unter anderem gut erhaltene Baby- und Kinderbekleidung, Spielsachen, Bücher, Kindermöbel, Fahrräder, Kinderwagen und Umstandsmoden. Die Abgabe der Waren ist am Freitag, 23. Februar, von 9 bis 11 Uhr sowie von 15 bis 17 Uhr möglich, jeweils im katholischen Gemeindehaus St. Blasius.