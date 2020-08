Autofahrer bei Oggelsbeuren verletzt sich schwer

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag bei Oggelsbeuren hat sich ein 19-Jähriger schwer verletzt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein BMW gegen 6.30 Uhr von Oggelsbeuren in Richtung Rupertshofen. In einer Linkskurve lenkte der Autofahrer nicht weit genug. Er kam von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und verletzte sich schwer. Rettungskräfte brachten den 19-Jährigen in ein Krankenhaus. An seinem Fahrzeug entstand Totalschaden. Den schätzt die Polizei auf eine Höhe von ungefähr 4000 Euro. Angehörige kümmerten sich um die Bergung des Autos.