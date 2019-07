Auf Entdeckungsausflug bei einem Imker

Wie wichtig die Biene für die Umwelt ist, haben Kinder aus dem Kindergarten Rupertshofen aus erster Hand von einem Imker erfahren. Seit einiger Zeit beschäftigen sich die Kinder aus dem Kindergarten Rupertshofen bereits mit dem Thema Bienen. Passend dazu wurde das Projekt mit einem Besuch bei dem Imker Lukas Weller abgerundet.

Zu Beginn zeigte er den Kindern anhand eines Schaubildes, wie ein Bienenvolk aufgebaut ist. Anschließend machten sich die Kinder in voller Imkermontur auf, um ein echtes Bienenvolk zu betrachten. Lukas Weller ließ die Kinder eine Bienenkönigin, welche er zuvor kenntlich gemacht hatte, suchen. Die Freude war groß, als die Kinder die einzelnen Gattungen erkannten. An manchen Waben sahen die kleinen Imker schon die nächste Brut schlüpfen.

In Gruppenarbeit ging es nun weiter. Einige Kinder entdeckelten die Honigwaben, andere gestalteten Etiketten für die Honiggläser und eine dritte Gruppe stellte Bienenwachstücher als Alternative zur Frischhaltefolie her. Lukas Weller begleitete die Kinder bei jedem einzelnen Schritt der Honiggewinnung. Er schleuderte mit ihnen Honig, füllte mit jedem einzelnen Kind ein Glas ab und klebte die selbstgemachten Etiketten an.

Herta Weller gab den Kindern schließlich eine kleine Kostprobe des Naturprodukts. Sie hatte zuvor extra Zopfbrot gebacken, das mit Honig genossen werden konnte. Am Ende erhielt jedes Kind ein frischgeschleudertes Glas Honig sowie ein Bienenwachstuch. „Es war ein toller Vormittag mit vielen bleibenden Eindrücken“, lautete das Fazit der Kindergartenkinder.