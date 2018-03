Attenweiler beschließt Rekordhaushalt

Der Gemeinderat Attenweiler hat am Mittwochabend den Haushalt für das Jahr 2018 verabschiedet. Dieser umfasst ein Volumen von insgesamt 8,28 Millionen Euro, davon entfallen 4,7 Millionen auf den Vermögens- und 3,5 Millionen auf den Verwaltungshaushalt. Bereits im Januar hatten die Räte den Haushalt vorberaten, so dass die Verabschiedung ohne größere Diskussion erfolgte.

Aus den Rücklagen kann die Gemeinde einen Betrag in Höhe von 1,2 Millionen Euro entnehmen, muss aber kein Darlehen aufnehmen. Die Räte haben der Haushaltssatzung und dem Haushaltsplan einheitlich zugestimmt.

Bürgermeisterin Monika Brobeil hatte bereits in den Vorberatungen darauf hingewiesen, dass es sich bei dem diesjhährigen Haushalt um einen „Rekordhaushalt“ handle (SZ berichtete). Ursache für die hohen Ausgaben sind nicht zuletzt die Investitionen der Gemeinde in den Breitbandausbau.

In der Sitzung am Mittwoch hat Brobeil auch den bisherigen Zwischenstand der Mitverlegungen von Breitbandanschlüssen mit den Gasleitungen der Netze Südwest und die anstehenden Arbeiten vorgestellt. In Attenweiler und Rupertshofen seien große Strecken bereits verlegt. In Oggelsbeuren stehen noch rund 2,2 Kilometer Ausbau an, in Attenweiler dagegen nur rund 1,1 Kilometer, in Rupersthofen 950 Meter. Sie warb noch einmal für die Mitverlegung: „Billiger als bei der Mitverlegung bekommen wir den Breitbandausbau nicht mehr“, sagte sie im Rat. Für die anstehenden Arbeiten der Mitverlegung hat die Gemeinde Kosten in Höhe von 82 000 Euro veranschlagt, hinzu kommen Materialkosten. Wann genau mit der Verlegung begonnen wird, ist noch unklar.