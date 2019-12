Oggelsbeuren (sz) - Am Gemeindehaus in Oggelsbeuren ist das 2. Adventsfenster geöffnet worden. Die Kirchenglocken läuteten um 18 Uhr zum Gebet zum „Engel des Herrn“. Marianne Härle, von der die Tradition des Adventsfensteröffnens in Oggelsbeuren eingeführt wurde, brachte das Licht letzte Woche zum Ersten Advent an das Musikerheim. Dieses Licht überbrachte Tanja Traber feierlich vom Musikerheim. Mit dem Lied: „Mache dich auf und werde Licht“ wurde das geschmückte Adventsfenster geöffnet.

Zum Thema: „Umkehr“ wurde von verschiedenen Chormitgliedern ein Text vorgetragen, der in dieses Thema einführte. Mit dem Lied „Führe uns, o Herr“ bereicherte der Kirchenchor dieses adventliche Zusammentreffen mit seinem Gesang. Dann folgte die Geschichte: „Die kleinen Leute von Swabeedo“. Hier wurde nochmals deutlich, wie wichtig es ist umzukehren und auf andere Menschen zuzugehen. Das Licht, das sie bei jeder Begegnung austauschten, erleuchtete ihre Herzen und ihr Gemüt und sie waren rundum zufrieden und glücklich. Je mehr sie von ihren Lichtern verschenkten, desto mehr bekamen sie auch zurück und der Vorrat erlosch nie. Mit dem Lied: „Tragt in die Welt nun ein Licht“ wurde die Geschichte nochmals gesanglich verdeutlicht. Nach dem Segensgebet schloss der Chor mit dem Lied: „Marienadvent“ den besinnlichen Teil vor dem hell erleuchteten Adventsfenster.

Im Anschluss lud der Kirchenchor unter der Leitung von Birgit Bammert zu Punsch, Glühwein und Gebäck ins Gemeindehaus ein. Am Vierten Advent um 18 Uhr lädt Familie Härle zu einer weiteren adventlichen Begegnung ein. Sie möchten den Weg zur Krippe darstellen. Foto: Privat