500 Jahre Singen zu Ehren Gottes

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 4. Dezember feierte die Evangelische Kirchengemeinde Attenweiler und der Evangelische Kirchenchor dieses Jubiläum mit einem Festgottesdienst, der vom Chor musikalisch mitgestaltet wurde. In diesem Gottesdienst wurden auch langjährige Sängerinnen und Sänger von Bezirkskantor Jürgen Berron und dem Dirigenten Frank Halke geehrt. Besonders beeindruckend war, dass Lore Paal seit 75 Jahren im Chor singt. Außerdem wurden geehrt Lore Gerster und Peter Gerster (65 Jahre), Johanna Stetter und Christel Walter (60 Jahre), Christa Peiffer, Emma Reklau und Luise Reklau (50 Jahre), sowie Andrea Eller (25 Jahre). Herzlichen Dank auch an Herrn Ulrich Ruckh für das Grußwort des Kirchengemeinderates. Zusammen gerechnet sangen die Jubilare 500 Jahre zu Ehren Gottes. Eine beachtliche Zahl.

Der Einladung zum adventlichen Singen am Nachmittag folgten viele. Mitgestaltet wurde der Nachmittag von der Kinderflötengruppe des Musikvereins unter der Leitung von Sandra Motzet. In einem kleinen Konzert erklangen adventliche Weisen in unterschiedlicher Besetzung. Beeindruckend war, wie die Kinder der Flötengruppe sicher die Besucher bei manchen Liedern begleiteten. Der Seniorentanzkreis interpretierte in einem Tanz das „Kommen des Lichtes“ in der Adventszeit. Natürlich wurde an diesem Nachmittag auch viel gesungen, angeleitet von Frank Halke, dem Dirigenten des Chors. Dieser verabschiedete leider an diesem Nachmittag auch treue Sängerinnen und Sänger. Lore Paal, Lore Gerster, Peter Gerster, Doris Gerster, Christa Peiffer und Lydia Smyczek sagen nach vielen Jahren ihrem Chor „Ade“.

Der Evangelische Kirchenchor sagt ein herzliches Dankeschön an alle, die zum Gelingen des Festes beigetragen haben.