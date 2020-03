26-Jähriger kommt von Fahrbahn ab

Drei Menschen sind bei einem Unfall am Sonntag bei Attenweiler verletzt worden. Das berichtet die Polizei. Ein 26-jähriger Autofahrer war gegen 19 Uhr von Ahlen in Richtung Biberach unterwegs. Bei Attenweiler sei er laut Polizeiangaben von der Fahrbahn abgekommen und im Grünstreifen stehen geblieben. Der Rettungsdienst brachte ihn und seine zwei Mitfahrer, eine 17-Jährige und einen 49-Jährigen in ein Krankenhaus. Nach ersten Erkenntnissen sind die Insassen alle leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Sachschaden am Mercedes beträgt nach Schätzungen der Polizei rund 5000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.