Skiclub Aßmannshardt startet in die neue Saison

Der Skiclub Aßmannshardt ist mit 60 Kursteilnehmern und einem motivierten Lehrteam in die neue Saison gestartet. Im Alter zwischen fünf und 45 Jahren hatten die Teilnehmer, aufgeteilt in verschiedene Ski- und Snowboardkurse, die Möglichkeit, den Wintersport von Grund auf zu lernen oder ihr Können zu vertiefen.

Der erste Tag führte die Gruppe an den Riefensberg im Bregenzerwald, wo die Pisten allerdings sehr vereist waren. In Laterns fand der Skiclub am zweiten und dritten Tag dagegen optimale Schneebedingungen vor, die auch von den kleinsten Anfängern voll ausgenutzt wurden. Am letzten Kurstag fuhr die Gruppe nach Bolsterlang ins Allgäu, wo sie Sonnenschein und freie Pisten vorfanden. Das eingespielte Vorstandsteam versorgte mit weiteren stillen Helfern alle Kursteilnehmer und freien Mitfahrer an allen vier Tagen mit einer abwechslungsreichen Verpflegung, Glühwein und Kinderpunsch, bevor es am Abend wieder Richtung Heimat ging.

Der Skiclub bietet auch in dieser Saison wieder ein breites Programm an, vom Nachtskilauf, über die Kinder- und Jugendfreizeit bis zur Apres-Skiausfahrt an. Infos dazu im Internet unter www.sc-assmannshardt.de