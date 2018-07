Zuschauer und Bands lassen es krachen

Es hat alles gepasst: Eine fantastische Sommernacht mit Blutmond am Himmel, tausende Musikhungrige und ein abwechslungsreiches Line-up. Den Besuchern gefiel’s auf dem Altheimer Open Air und es wurde bis weit nach Mitternacht gefeiert. Sogar aus Hamburg, kamen die Fans um „Swiss & die Anderen“ zu sehen.

Schon das Intro „Killin’ in the Name of“ von „Rage against the Machine“ brachte das Publikum in Bewegung und zum Schwitzen. Und als Sänger Swiss seine Fangemeinde aufforderte, sich auszuziehen, war die Zeit zum Pogo-Tanzen gekommen. Es wurde eine breite Gasse gebildet, bei der sich zwei etwa gleich große Fraktionen gegenüber stehen und auf Signal der Band aufeinander zustürmen. Dies sollte sich am Abend bei den anderen Band mehrfach wiederholen.

„Emil Bulls“, die schon einmal vor 15 Jahren in Altheim waren, ist eine weitere Vollgas-Band, die es ordentlich krachen ließ. An diesem Abend waren sie jedoch für die hinteren Reihen etwas zu laut. Eine angenehme Überraschung war das Saulgauer Rock-Duo Kaffkönig. Die beiden Musiker überzeugten die Zuhörer in der Besetzung Schlagzeug und Gitarre. Witzig war, dass eine Rocknummer plötzlich in eine Polka überging, worauf die Kinder in der ersten Reihe spontan schunkelten.

Die Antilopen Gang wurde in Altheim gefeiert. Sie landete mit der Veröffentlichung ihres zweiten Albums „Monarchie und Alltag“ von Null auf Eins in den deutschen Albumcharts. Auf ihrer Tournee sorgte sie für ausverkaufte Hallen und Clubs. Mit „Fick die Uni“ gelang ihnen 2009 der Durchbruch. Songs wie etwa Beate „Tschäpe hört U2“, „Das troyanische Pferd“ oder die Hymne „Pizza“ ließen die Fans aufhorchen und lautstark mitsingen. Von der Band Umse mit ihrem soliden deutschen HipHop und eingängigen Beats und von dem Opener „The Snouts“, die ebenfalls eine Fangemeinde mitgebracht hatte, war das Altheimer Publikum begeistert.